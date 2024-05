Un total de 14 trabajadores del Hospital Al Awda de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, continúan en el centro sitiado por cuarto día consecutivo tras negarse a evacuarlo ante la falta de ambulancias para sus pacientes.

Según un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí, el Ejército israelí contactó al centro a 15:00 hora local y le dio la orden de evacuación. Poco después las tropas irrumpieron en el centro, obligando a evacuar a sus 140 pacientes, acompañantes y personal médico.

"Los soldados israelíes entraron en el Hospital Al Awda con sus fuerzas", detalló hoy a EFE el director en funciones del centro, Mohamad Salha, quien confirmó que 13 trabajadores no aceptaron irse, ya que once pacientes -entre ellos dos niños-, además de dos mujeres que han dado a luz recientemente por cesárea, no podían salir sin poner en riesgo sus vidas.

"No voy a evacuarlos sin ambulancias, así que mi equipo y yo nos hemos quedado con ellos. En total, somos 27 (personas) en el hospital bajo asedio", detalló Salha en un mensaje de voz, en el que dice que dos de los trabajadores son cuidadores de los bebés.

La mayoría de pacientes fueron forzados a irse, y ahora serán una vez más reubicados en la norteña ciudad de Gaza, según el Ministerio.

Durante la evacuación, "dos empleados fueron completamente aislados del resto del personal" sin motivo aparente, detalla el comunicado en referencia a una enfermera y un empleado de seguridad, quienes fueron recluidos por las tropas.

Israel continua atacando hospitales en Gaza

El pasado 19 de mayo, Israel inició un segundo asedio de este centro médico, tras haberlo cercado durante 18 días en diciembre, en los que fueron asesinados tres médicos y otros 12 resultaron heridos. En esta última ofensiva, tanques israelíes bombardearon los alrededores del hospital, apostándose a unos 30 metros del edificio.

Ayer, ataques de artillería impactaron en partes centrales del edificio y casas cercanas, según Salha, que denunció que si el cerco continúa, el centro solo dispone de combustible para unos tres días y suministros médicos para diez días más.

El de Al Awda es uno de los pocos hospitales que continúan operando en Gaza, donde 24 de sus 36 centros hospitalarios están fuera de servicio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), y los que siguen operativos lo hacen bajo mínimos.

Kamal Adwan es el otro hospital principal situado en el norte de Gaza, en Beit Lahia, fue evacuado el pasado 21 de mayo y quedó fuera de funcionamiento tras varios días de asedio militar.

En más de siete meses y medio de guerra en Gaza, más de 35.700 gazatíes han muerto, según datos de Sanidad del Gobierno de Hamás, mientras que cerca de 80.000 han sido heridos.

Además, el cierre del cruce de Rafah colindante con Egipto, tras la toma militar por Israel del lado gazatí del mismo el pasado 6 de mayo, impide a cientos de heridos recibir tratamiento en el país vecino.

