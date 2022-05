Al menos 19 niños y dos maestras murieron el martes en un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, en Texas, EE.UU.

El tiroteo ocurrió sobre el mediodía, hora local, en un aula de la Robb Elementary School, informaron las autoridades.

El gobernador del estado, Greg Abbott, dijo que el atacante abandonó un auto antes de ingresar en la escuela y encerrarse en un aula para abrir fuego "horriblemente, incomprensiblemente"

El sospechoso, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, fue abatido por la policía en la escena del crimen. Antes de atacar la escuela, disparó en la cara a su abuela, que está en estado crítico.

Se desconocen los motivos detrás del tiroteo.

La prensa local indica que todos los fallecidos estaban en el aula en la que ocurrió el tiroteo.

A su regreso a EE.UU. tras un corto viaje por Asia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una alocución en la que quedó patente su frustración.

"En el nombre de Dios, ¿cuándo le vamos a hacer frente al lobby de las armas?", subrayó.

La Robb Elementary School tiene unos 600 estudiantes, casi el 90% de ellos son latinos y alrededor del 87% proviene de familias económicamente desfavorecidas.

La policía de Uvalde informó que fue notificada de un "tirador activo" en la escuela poco antes del mediodía del martes y que había enviado allí unidades especiales.

Un video compartido en redes sociales muestra a una persona vestida de negro corriendo hacia una puerta lateral de la escuela con lo que parece ser un rifle.

Testigos contaron a televisoras estadounidenses haber visto a niños trepando por las ventanas o buscando refugio en una funeraria cercana cuando comenzó la balacera.

Otros, liderados por dos maestros, escaparon del edificio y se escondieron detrás de unos árboles en la parte trasera de la escuela.







BBC



Abbott contó que el atacante portaba una pistola, un fusil y también llevaba puesto un chaleco antibalas.

La agencia de noticias Associated Press informó que un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. que estaba cerca cuando comenzó el tiroteo entró en la escuela y disparó y mató al hombre armado, que se había atrincherado en un aula.

Según los informes, dos agentes fronterizos recibieron disparos en un intercambio con el pistolero, uno de ellos en la cabeza. Las autoridades dijeron que ambos se encuentran en condición estable en el hospital.







Getty Images



El martes en la noche varias familias recibieron la noticia de que sus hijos habían muerto, según reportaron los periodistas en el terreno.



Varios testigos describieron las escenas de pánico en canales de noticias estadounidenses.

"Todo el mundo estaba como loco porque los niños tenían miedo y salían corriendo de la escuela", relató Isaias Melendez, un testigo del suceso, a la cadena ABC.

El último día de clases antes de las vacaciones de verano estaba previsto para el jueves, pero el superintendente escolar, Hal Harren, anunció que la escuela permanecerá cerrada lo que queda del año escolar y que todas las actividades se han cancelado.

Los nombres de algunas de las víctimas del tiroteo se han dado a conocer por sus familiares.

El padre de Ellie García confirmó que su hija, de cuarto grado, estaba entre los muertos.

La madre de Jaliah Nicole Silguero publicó en Facebook que su hija también estaba entre los 19 niños asesinados. "Vuela alto, niña", escribió.

Jayce Carmelo Luevanos, quien parece ser el primo de Jaliah según las fotografías compartidas por la familia, fue identificado como otra de las víctimas por su tía. "Todavía no puedo creer que nunca te volveremos a ver", escribió en Facebook.

La estudiante Tess Marie Mata fue identificada por su hermana, quien la describió como un "ángel precioso".

El nombre de Nevaeh Bravo fue confirmado por su prima, quien dijo que la niña estaba "volando alto".

Familiares habían confirmado previamente la muerte de Xavier López y Amerie Jo Garza, de 10 años.



Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O

— Dillon Collier (@dilloncollier) May 25, 2022