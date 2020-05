Manifestantes violan toque de queda en Minneapolis tras muerte de George Floyd

El caos y los disturbios continuaron este viernes por la noche en Minneapolis, mientras los manifestantes ignoraban el toque de queda impuesto en toda la ciudad por el gobernador de Minnesota Tim Walz y los alcaldes, con la esperanza de sofocar parte de la violencia que ha afectado a gran parte de la región por la muerte del afroamericano George Floyd.

NBC reportó que en Atlanta, las protestas se convirtieron en violencia. Los inconformes quemaron patrullas. La alcaldesa Keisha Lance Bottoms dijo que las manifestaciones violentas “deshonran la vida de George Floyd (...) Cuando quemas esta ciudad, estás quemando nuestra comunidad. Si quieres un cambio en Estados Unidos, ve y regístrate para votar”.

Más temprano, el gobernador de Minnesota abogó por la paz después de "48 horas de anarquía".

Lee también: Alcalde de Minneapolis declara toque de queda tras disturbios por muerte de George Floyd

Cientos de manifestantes en Washington marcharon hacia la Casa Blanca y cerraron las principales intersecciones de toda la ciudad, informó NBC Washington. La Casa Blanca fue cerrada.

El Servicio Secreto tuiteó: "El personal del Servicio Secreto actualmente está ayudando a otras agencias policiales durante una manifestación en el Parque Lafayette. En interés de la seguridad pública, alentamos a todos a permanecer en paz", dijo ABC News.

Secret Service personnel are currently assisting other law enforcement agencies during a demonstration in Lafayette Park. In the interest of public safety we encourage all to remain peaceful. pic.twitter.com/sCFGP1PrCU

— U.S. Secret Service (@SecretService) May 30, 2020