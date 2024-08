Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante un plazo de 10 días, para que la empresa, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, presente "recaudos" ante las autoridades del país caribeño.

"He firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha con Conatel", el organismo responsable de las telecomunicaciones en el país, para "sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela", dijo Maduro en un acto en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

En el mitin, Maduro dijo que Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, "ha violado todas las normas de la propia red social, y ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos y ha violado todas las leyes de Venezuela, y en Venezuela hay leyes".

Presidente Nicolás Maduro suspende Twitter X de Venezuela! 🚨‼️🫡🇻🇪😎



Tienen 10 días para que presenten sus recaudos, mientras tanto FUERA!!



Vayan los sembradores de odio al carajo! #VenezuelaHaceJusticia #VenezuelaSeRespeta #venezuela pic.twitter.com/sN22Yd8R8t — Randy Cabello (@randycabello) August 8, 2024

Por ello, dijo, se firmó la propuesta para sacar de circulación X 10 días, "para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela!".

Maduro preguntó a los manifestantes si contaba con su apoyo, a lo que la gente gritó "¡sí!". El mandatario entonces gritó: "¡Fuera X! ¡Fuera Elon Musk! ¡Get Up, Elon Musk!", confundiendo el término de fuera (Get Out) con el de levantarse (Get Up). "En Venezuela hay ley", insistió.

La decisión se toma días después de que Maduro le declarara la guerra a WhatsApp y borrara la aplicación de su smartphone, acusando igualmente que servía para incitar al odio y desatando temores de que vaya a prohibir su uso en el país.

