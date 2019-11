Las últimas noticias de la crisis política en Bolivia

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emite una nota informativa en la que garantiza el derecho del expresidente Evo Morales de expresarse libremente y afirma que ninguna de sus declaraciones son violatorias del otorgamiento de asilo.

Según la cancillería, la legislación nacional e internacional señala “que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado”.

Horas antes, miembros del nuevo gabinete de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia criticaron que Morales haya hecho pronunciamientos políticos sobre su país al encontrarse ya en México. Morales lanzó un llamamiento a un diálogo nacional, dijo que regresaría a Bolivia si el pueblo se lo pide y dejó la puerta abierta a la posibilidad de no presentarse a las próximas elecciones.

También lee: Iglesia respeta gobierno de AMLO, pero no dejará de levantar la voz: CEM

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pide a Jean Arnault, en calidad de enviado especial, que establezca contacto “con todos los actores” en Bolivia, indica el portavoz del Secretario General el jueves en un comunicado.

Arnault es el exrepresentante especial del Secretario General para Colombia y viajará a Bolivia para ofrecer apoyo a los esfuerzos dirigidos a encontrar “una solución pacífica a la crisis y garantizar elecciones” después de que el expresidente Evo Morales renunció a su cargo y se asiló en México. A su vez, Guterres se manifiesta “profundamente preocupado” por los acontecimientos en Bolivia y reitera su llamado a los bolivianos “para que ejerzan la máxima moderación”.

También lee: Gobierno interino de Bolivia reclama a México actividad política de Evo Morales

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se manifiesta dispuesto a darle asilo a Evo Morales durante una conferencia de prensa en Montevideo, tras reunirse con el candidato presidencial oficialista de ese país.

“El día que llegue a la presidencia va a ser un honor recibirlos a Evo Morales y a Álvaro García Linera en Argentina. Se los dije el primer día, si hubiera sido yo el presidente les hubiera ofrecido asilo”. Fernández asumirá el poder en Argentina el 10 de diciembre.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muestra su satisfacción por el silencio de Estados Unidos ante su decisión de asilar a Evo Morales luego de que éste renunciara a la presidencia de Bolivia acorralado por las protestas sociales y la presión de las fuerzas armadas.

“Ninguna nota diplomática, ninguna llamada, ninguna expresión de inconformidad”, afirma López Obrador durante su conferencia de prensa matutina el jueves. “Hay respeto a México y su gobierno porque nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y su presidente” aunque “quisieran algunos que nos peleáramos”, agrega.

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dice en una conferencia de prensa que el expresidente Evo Morales no está habilitado para participar en las nuevas elecciones que debe organizar su gobierno en tres meses. Agrega que el partido del exmandatario deberá buscar otro candidato.

“El MAS (Movimiento al Socialismo) tiene todo el derecho para participar en elecciones, que busquen candidatos. Evo y (el ex vicepresidente Álvaro) García Linera no pueden participar, no están inhabilitados”, dice Áñez.

El exjuez español Baltasar Garzón y otros juristas piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares que permitan al exmandatario boliviano Evo Morales presentarse como candidato en unas eventuales elecciones en su país.

Garzón dice a la radio argentina FM La Patriada que junto a otros 15 juristas que integran el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia pidió a la CIDH que garantice “el derecho del sufragio pasivo (para) que cualquier ciudadano, incluido Evo Morales, pueda presentarse a unas elecciones” y que si eso no ocurre “se estaría consumando las consecuencias del golpe militar” en el país andino.

El juez considera que Morales, quien está asilado en México, “ha sido arrancado de la presidencia legítima” de Bolivia pese a que había aceptado la repetición de los comicios generales luego de que los celebrados en octubre fueron considerados irregulares por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina no se ajusta a la “legalidad constitucional”.

El flamante ministro de Obras Públicas de Bolivia, Yerko Núñez, advierte que el nuevo gobierno del país andino reclamará a México por las declaraciones públicas del expresidente Evo Morales, asilado en ese país.

“Hay que hacer conocer al gobierno mexicano, eso no puede estar sucediendo. El expresidente está asilado, no puede hacer ningún comentario. Vamos a hacer las presentaciones que correspondan a través de la cancillería”, dijo Núñez.

En una rueda de prensa en México la víspera, Morales llamó a un acuerdo nacional para pacificar a Bolivia con el apoyo de países “amigos” y dijo que está dispuesto a volver si el pueblo se lo pide.