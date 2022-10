Las teorías sobre qué (o quién) causó la explosión en el puente de Crimea

¿Qué sabemos sobre lo que causó la explosión del sábado en el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia?

Hay muchas teorías, no todas muy creíbles.

Rusia se apresuró a sugerir que se trataba de un camión bomba.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo que "no puede haber ninguna duda" de que la explosión del sábado fue concebida y llevada a cabo por los servicios de inteligencia de Ucrania.

Llamándolo un "acto de terrorismo", dijo que su objetivo era destruir una pieza de importancia crítica de la infraestructura civil de Rusia.

Las imágenes de la cámara de seguridad publicadas en las redes sociales mostraron un camión, supuestamente de la ciudad rusa de Krasnodar, a una hora en auto del cruce, que se movía hacia el oeste sobre el puente en el momento de la explosión.

Las autoridades rusas señalaron a un hombre de Krasnodar de 25 años, Samir Yusubov, como el propietario del camión y dijeron que un pariente de más edad, Makhir Yusubov, era el conductor.

Pero un examen minucioso de las imágenes parece mostrar que el camión no tuvo nada que ver con la explosión.

Las imágenes muestran una enorme bola de fuego que brota justo detrás y a un lado, del camión cuando comienza a subir por una sección elevada del puente.







Reuters



La velocidad con la que la teoría del camión bomba comenzó a extenderse en los círculos rusos fue sospechosa.

Sugirió que el Kremlin prefería un acto de terrorismo a una posibilidad más alarmante: que se trataba de un audaz acto de sabotaje llevado a cabo por Ucrania.

"He visto muchos IED [dispositivos explosivos improvisados] transportados por vehículos grandes en mi tiempo", me dijo un experto en explosivos del ejército británico retirado. "Esto no se parece a uno".

Una explicación más plausible, dijo, es una explosión masiva debajo del puente, probablemente provocada mediante algún tipo de dron marítimo clandestino.

"Los puentes generalmente están diseñados para soportar la carga superior y también una cierta cantidad de peso en los lados, debido al viento", agrega el exoficial británico.

"Por lo general, no están diseñados para soportar cargas de abajo hacia arriba. Creo que eso fue aprovechado en la ofensiva de Ucrania".

Algunos observadores han notado que en uno de los videos de las cámaras de seguridad, algo que se asemeja a la ola de proa de un bote pequeño aparece junto a uno de los soportes del puente, una fracción de segundo antes de la explosión.

¿Qué tipo de embarcación podría ser?

El 21 de septiembre circularon imágenes en los canales de las redes sociales rusas que mostraban un misterioso barco no tripulado que llegó a la costa cerca de la base naval de Rusia en la ciudad de Sebastopol, en Crimea.

Parecía un gran kayak cubierto de negro, con sensores montados en la proa y un dispositivo blanco similar a un periscopio en la parte superior.

Según informes locales, el barco fue remolcado mar adentro y detonado.

"Se descubrió una parte de un vehículo no tripulado", dijo el gobernador de Sebastopol, controlado por Rusia.

"Después de que se completó la investigación, este aparato fue destruido en el mar provocando una explosión. Nadie resultó herido".

Esta no es la primera vez que circulan informes que sugieren que Ucrania tiene acceso a dicho equipo clandestino.

"Hay informes bien fundados que sugieren que los ucranianos tienen en servicio vehículos de control remoto marítimo tanto de vigilancia como de ataque", aseguró el experto británico en explosivos.

"Este tipo de operativo se ha desarrollado durante años, no meses".

Si así es como Ucrania logró atacar el puente de Kerch, a cientos de millas del territorio controlado por las tropas ucranianas, entonces es una de las operaciones más ambiciosas de Kyiv hasta el momento.

Pero aparte de algunos rumores en la capital, nadie confirma la teoría.







©2022 Maxar Technologies.



Nuevas imágenes de satélite tomadas por Maxar Technologies muestran humo y fuego tras la explosión en el puente de Crimea.



De hecho, en un comunicado publicado el sábado, el asesor político del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, pareció respaldar la teoría del camión bomba de Moscú.

"Las respuestas deben buscarse en Rusia", dijo.

Según él, la explosión fue el resultado de luchas internas de los cuerpos de seguridad de Rusia.

"Esta es una manifestación concreta del conflicto entre el FSB [servicio de inteligencia interna de Rusia]/ PMC [contratistas militares privados, como el Grupo Wagner] por un lado, y el Ministerio de Defensa/Estado Mayor de la Federación Rusa por el otro", dijo.

¿Sabía Podolyak algo que los demás ignoraban? ¿O tal vez estaba 'trolleando' a Moscú, jugando con los nervios de Rusia ante las recientes pérdidas en el campo de batalla en Ucrania?

La verdad es que no lo sabemos.

El puente de 3 mil 700 millones de dólares une el sur de Rusia con el territorio que anexó en 2014 (informe de 2018)

Al igual que en los episodios anteriores, incluido el hundimiento del buque insignia de la Flota del Mar Negro de Rusia, el Moskva, y el misterioso ataque en agosto que devastó una base aérea rusa en Crimea, Kyiv está muy feliz de mantener a todos en vilo.

Todo es parte de una campaña de información de gran éxito que Ucrania ha llevado a cabo, junto con su esfuerzo militar, desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero.

Por ahora, parece estar funcionando.

