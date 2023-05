El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, se vieron involucrados la noche del martes en una persecución por parte de paparazzis que hizo recordar el accidente en el que hace poco más de 25 años perdió la vida Diana, Lady Di, la madre de él y la figura más popular y carismática de la realeza británica.

Diana Spencer, la princesa rebelde que destapó un escándalo mundial cuando reveló, en una entrevista con la BBC en 1995 que su matrimonio con el príncipe Carlos se acabó porque "éramos tres", en aludión a la infidelidad de él con Camila, murió la noche del 31 de agosto de 1997, cuando el vehículo en el que viajaba con su pareja, Dodi Al-Fayed, se impactó contra un muro del tunel Pont de l'Alma, en París.

¿La razón? Una persecución por parte de paparazzis, que seguían a la princesa de Gales por todas partes. Aquella noche no fue la excepción. Los medios se agruparon fuera del hotel Ritz en París, con la esperanza de tener imágenes de Diana y su novio. Luego los persiguieron y el chofer del vehículo donde viajaba la princesa, intentando huir, perdió el control del vehículo.

La noticia desató impacto mundial. Miles de ramos de flores, muñecos de peluche, entre otros, fueron colocados por los británicos en las puertas del Palacio de Buckingham en honor de Lady Di. La inicial reacción de frialdad por parte de la reina Isabel II, causó indignación y terminó dándole a la princesa el funeral que el pueblo pedía, en la Abadía de Westminster. Afuera, la gente lloraba y elogiaba a la "princesa del pueblo", la que supo acercar a la gente a problemas como el del sida.

"Llorar no era opción", la revelación de Harry sobre el funeral de Lady Di

Harry tenía 12 años cuando perdió a su madre. Una de las fotos que más le dio la vuelta al mundo fue la de él y su hermano mayor, William, en el funeral.

En entrevistas por su libro Spare, dijo que fue en el funeral de su madre cuando aprendió que para la familia real "llorar no era opción".

“Había 50 mil ramos de flores para nuestra madre y estrechábamos las manos de la gente, sonriendo”, comentó Enrique a ITV. “He visto los videos, los he vuelto a ver todos. Y las manos húmedas que estábamos estrechando, no podíamos entender por qué sus manos estaban húmedas, pero era por todas las lágrimas que estaban derramando”. Y mientras todos lloraban, añadió, "las dos personas más cercanas a ella, las dos personas que ella más amaba, no pudieron mostrar ninguna emoción en ese momento”.

En una entrevista concedida a la BBC para el documental "Diana, 7 Days", el príncipe Harry se refirió a los paparazzi como "una jauría de perros" que acosaban constantemente a su madre. "Cada vez que salía había una jauría esperándola", dijo. "Quiero decir una jauría de perros, la seguían, la perseguían, la acosaban, la insultaban, le escupían, intentando conseguir una reacción, conseguir esa fotografía de ella arremetiendo".

¿Intriga palaciega?

La muerte de su madre desató también una serie de teorías de la conspiración. Para muchos, la muerte de Diana fue producto de una "intriga palaciega": la reina quería desacerse de la "princesa incómoda" para evitar más escándalos en la Casa Real tras el divorcio de su hijo.

Algunos abonaron que Diana estaba embarazada de Dodi y la Casa Real quería evitar a toda costa que se diera a conocer la verdad. Sin embargo, la investigación oficial del accidente, conocida como Operación Paget, arrojó que se trató de un accidente trágico, en el que también murió Dodi.

Harry y la polémica por su seguridad

El incidente de Harry y Meghan con los paparazzi se produjo en medio del debate por la seguridad del príncipe. Un abogado que lo representa declaró esta semana ante un tribunal londinense que se le debe permitir impugnar una decisión gubernamental que le denegó la posibilidad de pagar por protección policial durante su estancia en el Reino Unido.

Sin embargo, el Ministerio del Interior británico respondió que "la policía británica no es de alquiler" y que la oferta de pagar por su protección policial crearía una situación en la que "las personas adineradas podrían 'comprar' la seguridad protectora de agentes de policía especializados".

Meghan, ¿la nueva Diana?

El enfrentamiento de Meghan con la familia real, que derivó en que ella y Harry salieran huyendo del Palacio de Buckingham y decidieran vivir en California, en medio de acusaciones de malos tratos y racismo por su color de piel, llevó a muchos a comparar a la duquesa de Sussex con la princesa Diana. Sin embargo, si Lady Di era querida por los británicos, en el caso de Meghan, son muchos los británicos los que la rechazan.

El incidente "casi catastrófico" con los paparazzis, inevitablemente volvió a traer a la luz las comparaciones. El propio Harry, en un controvertido documental, dijo que su esposa le recuerda mucho a Diana, en la forma en que se maneja, diciendo que está llena de cariño y de compasión. Pero también, por la persecución a manos de la prensa, a la que acusa de atacar a Meghan sin piedad y de ser en parte responsable de su decisión de abandonar Londres.

