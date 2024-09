Caracas/Madrid.— Ante el estupor que generó el sorpresivo exilio forzado del candidato Edmundo González Urrutia de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado aseguró ayer que la salida de su compañero no afecta a la estrategia de la oposición, ya que el exdiplomático continuará la lucha por una transición democrática desde el extranjero, mientras que ella lo hará permaneciendo en el país.

“¿En qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza, su salida? En mi criterio no cambia absolutamente nada, la urgencia se mantiene, la legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantiene”, dijo Machado desde la clandestinidad en un evento virtual, luego de que Urrutia viajara a España, donde solicitó asilo político, cuando una orden de captura pesaba en su contra. La oposición reivindica su victoria en las elecciones del 28 de julio, en las que no obstante fue proclamado ganador Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, hasta 2031.

“Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé, pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera”, aseguró Machado.

La líder opositora hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca a González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela. Todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Y lo será, esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo”. Lamentó que hasta hoy, “ni un solo gobierno democrático” ha “reconocido el fraude de Nicolás Maduro”.

A juicio de Machado, las “presiones” y “coacciones” denunciadas por el excandidato durante su salida de Venezuela rumbo a España este fin de semana, tras una solicitud de asilo y concesión de salvoconducto por parte del gobierno de Maduro, aumentan “la urgencia para que se proceda” a su “reconocimiento”.

La primera acción de la oposición en esta nueva etapa en la lucha por el reconocimiento de los resultados electorales es una nueva convocatoria el martes para los venezolanos que viven en España.

“Vamos a reivindicar el mandato del 28 de julio. Hemos superado todos los obstáculos para llegar hasta aquí y lo seguiremos haciendo hasta el final. Haremos valer la soberanía popular y la verdad. Este martes, Venezuela toda se une en Madrid”, posteó Machado en su cuenta de X.

Exiliados venezolanos coincidieron con Machado en que la llegada de González Urrutia a Madrid “no significa que la agenda cambia”.

Llamado al diálogo

Más temprano, González Urrutia dio a conocer una carta en la que explicó que decidió exiliarse en España para que “cambien las cosas”.

“Sólo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos”, escribió el político opositor en esta carta publicada en X y fechada en Madrid, asegurando que su decisión también busca construir “una etapa nueva para Venezuela”.

“Es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido”, añadió el exdiplomático de 75 años al día siguiente de llegar a España con la ayuda del gobierno de Pedro Sánchez. “Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, sentenció González Urrutia.

Horas antes de esta carta, su equipo de prensa difundió un mensaje de voz en el que prometía seguir con “la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela”.

Maduro respeta decisión

El presidente Maduro dijo ayer que siguió de cerca las gestiones para el salvoconducto otorgado a su rival en las elecciones de julio, Edmundo González Urrutia, y que “respeta” su decisión de exiliarse en España.

“Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto, espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida”, dijo en su programa semanal el mandatario izquierdista, que fue proclamado reelecto en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.