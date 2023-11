La icónica película Titanic de James Cameron, que capturó la trágica historia del hundimiento del Titanic, es famosa por su romance entre Jack y Rose, personajes ficticios. Sin embargo, después de más de dos décadas de su lanzamiento, se revela una historia de amor aún más conmovedora, y real.

En el minuto 151 del filme, casi al final, aparece una pareja real, Isidor e Ida Straus, quienes eran pasajeros a bordo del Titanic. Isidor era un próspero magnate de la industria textil y copropietario de los grandes almacenes Macy's.

La pareja llevaba casada 40 años y estaba a bordo del Titanic en su viaje desde Inglaterra a Estados Unidos.

Lee también: Guardia Costera de EU encuentra posibles restos humanos del sumergible Titán que implosionó

En una breve pero emotiva escena, mientras suena la canción 'Nearer my God to Thee', la última pieza que los músicos del Titanic interpretaron antes del naufragio, Isidor e Ida están abrazados en su camarote mientras el agua inunda la habitación. En un gesto conmovedor, Isidor besa la mejilla de Ida en medio del desastre.

Esta historia de amor conmovedora se basa en testimonios de testigos sobrevivientes del Titanic y fue incluida en la película como un homenaje a la pareja.

¿Recuerdas a estas personas en la película de Titanic? Pues realmente existieron en la vida real.



Isidor Straus e Ida Straus.



Isidor fue un empresario y copropietario de las grandes tiendas de departamentos Macy's. pic.twitter.com/SZmVqNnhCd — Cerebros (@CerebrosG) January 27, 2023

Aparte de esta breve, pero conmovedora secuencia, que apenas dura unos diez segundos, pero no por eso resulta menos emotiva, los actores (Lew Palter e Isa Raven) que representaban al matrimonio protagonizaron una escena que fue eliminada de la película final.

Lee también: Así se veía el iceberg que habría hundido al Titanic antes del naufragio

La escena recreaba fielmente lo que los testigos sobrevivientes de la tragedia habían relatado y hablaba del momento en que los pasajeros se dirigían a los botes salvavidas en medio de la desesperación por salvar sus vidas.

Isidor implora a su esposa que suba al bote salvavidas, pero ella se niega y le dice con determinación: "No. Hemos compartido 40 años juntos. Donde tú vayas, yo iré, Isidor. No discutas conmigo, sabes que no está bien".

La escena se puede encontrar en YouTube:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/cls