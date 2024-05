El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es un gran fan de Star Wars y este sábado cuando se celebra el Star Wars Day publicó un video en el que lo demuestra.

Mientras Trudeau está en su escritorio, Hayden Christensen le llama por video y le desea un "feliz May the 4th", ante lo que Trudeau responde que también para él. Hayden saltó a la fama internacional por su interpretación de Anakin Skywalker / Darth Vader en Star Wars.

El premier también dice que les ha dicho a sus hijos que es mejor que empiecen con Star Wars. Cuando le preguntan cuáles son los planes, el premier dice que está trabajando y debe irse pronto.

En un plano más cercano Trudeau ve directo a la cámara y desea un "May the 4th Be With You".

Trudeau cuelga y toma un maletín que está al lado de su escritorio, el cual abre y dentro está un sable de luz con otros papeles. Toma sus pertenencias y sale de su oficina. El video cierra con un fade out en círculo, característico de la saga.





Biden se une a la fuerza

El presidente estadounidense, Joe Biden, también se unió a las celebraciones con un video en X, antes Twitter.

Aparece en la Casa Blanca, ve directo a la cámara y dice: "May the 4th be with you, America", después aparece Mark Hamill, famoso por interpretar a Luke Skywalker y dice: "Siempre". El video acaba con un logo de la Casa Blanca en amarillo y alejándose al estilo de la saga.

We had a very good feeling about this.



Origen del Star Wars Day

La fecha se originó en una famosa frase de las películas de Star Wars: "Que la fuerza te acompañe". Lo que suena mucho a "Que el cuatro de mayo esté contigo".

El día ha sido reconocido desde 1999, y cada año a los fanáticos les gusta celebrar la ocasión, reportó la BBC.

Trudeau ha demostrado en otros años que es fan de la saga. En 2017 acudió a una conferencia del Global Business Forum con unos que lucían la cara de Chewbacca, el entrañable personaje de Star Wars y con los que demostró una vez más su pasión por la saga de George Lucas.

En 2019, tuiteó "es mi día favorito del año: la cena en la galería de prensa en Ottawa... es broma. ¡Feliz día de Star Wars a todos! #Maythe4thBeWithYou".

Al recordar el impacto que la película tuvo en él , Trudeau la ha descrito como "una película que le cambió la vida", ha reportado la CBC.

Después de la proyección de una película en Ottawa en mayo de 1983, un periodista de la CBC le preguntó qué pensaba de la última secuela. Trudeau, que entonces tenía 11 años, no contuvo su entusiasmo.

Sobre la saga, la BBC recordó que "en junio se lanzará una nueva serie de acción en vivo en Disney+ llamada The Acolyte, ambientada durante la era de la Alta República , 200 años antes de los eventos de The Phantom Menace".

"Star Wars: Skeleton Crew también está programado para ser lanzado en Disney+ en algún momento a finales de este año. Dirigida por el director de Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, y con un elenco joven, se ha descrito como si Stranger Things se combinara con Star Wars".

