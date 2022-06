Sobrevivientes de ataques en EU: “la cicatriz de una masacre no desaparece nunca”

Miami. “Estados Unidos es un país donde no puedes dejar de revivir la tragedia -cuando eres parte de ella-” dice a EL UNIVERSAL con firmeza Sabrina Barrera, sobreviviente de la matanza ocurrida en el restaurant bar ‘Borderline Bar & Grill’ ubicado en Thousand Oaks, California, el 8 de noviembre de 2018. “Cada vez que se repite una masacre, quienes hemos pasado por eso, revivimos nuestra tragedia, regresamos a ese momento cuando estuvimos a punto de morir y lloramos las muertes y los heridos, el sentir de las familias. ¡Es espantoso!”.

Sabrina vive hoy en Houston, Texas, ha sido maestra de diversos niveles de secundaria y preparatoria. Actualmente da clases en una prestigiosa universidad de Texas y asegura que le costó mucho trabajo volver a una vida normal. “En ese año -2018- yo estaba cursando mi doctorado y casi no salía por las noches. Esa noche decidí hacerlo y fue terrorífico”.



David Long asesino de Thousand Oaks CA. Foto: Cortesia de Sheriff Departament.

El tirador de Thousand Oaks, David Long, era un exmarine con problemas postraumáticos, secuelas mentales y de comportamiento que dejan las guerras. Esa noche, Long, de 29 años, mató a 13 personas e hirió a otras 20 y luego se quitó la vida. “Yo pude ser una de ellas -de las muertes-; no nos mató a todos, pero sí nos hirió a todos. Porque todos recibimos las heridas de ese momento -heridas sicológicas- y nos ha costado mucho cerrarlas. Es una cicatriz en el alma que no va a desaparecer” describe Sabrina. “Después de esa noche, dejé pasar unos días, fui a ver a mi familia para tratar de calmarme, pero tuve que seguir con mi vida, con los estudios, y en un momento tuve que pedir ayuda -sicológica-”.

Después de que terminó su doctorado, trabajó en una escuela de California, pero al final prefirió cambiarse de ciudad. “Eso ayuda un poco, alejarte del lugar y comenzar en uno nuevo. Eso lo pude hacer yo, pero aquellos que no pueden irse creo que debe ser más difícil”.



Sabrina Barrera.

Desde aquel 8 de noviembre de 2018 a la fecha se han reportado cientos de tragedias con tiradores activos; la falta de control sobre quiénes tienen acceso a armas de fuego es un tema recurrente, sin que se llegue a algo. Pasa la tragedia, los discursos se olvidan.

“A nadie se le desea una situación como la que viví y menos la de quienes murieron o fueron físicamente heridos; pero yo me pregunto, ¿qué harían los congresistas o los gobernadores si las víctimas fueran sus hijos o sus nietos? ¿seguirían sin hacer nada -para un control efectivo sobre el uso de armas de fuego-? Es muy molesto verlos y escucharlos -a los políticos- sin que verdaderamente hagan algo” termina diciendo Sabrina.



Sobrevivientes Foto: Cortesia Sheriff Departament Thousand Oaks CA.

Un presentimiento salvador



Hermana Mary Gianna (Jenica Thornby). Foto: Cortesia de Mundo Católico

A Jenica Thornby, un presentimiento le salvó la vida. El 20 de abril de 1999, dos estudiantes, Dylan Klebold, de 17 años y Eric Harris de 18 entraron a Columbine, la escuela preparatoria donde estudiaban en Littleton, Colorado. Llevaban armas de fuego y explosivos. Mataron a 13 personas e hirieron a 23 más. Luego se suicidaron y dejaron un video para sus padres, donde explicaban por qué lo hicieron y pidiéndoles perdón.

Thornby, de 16 años, llevaba dos años asistiendo a la biblioteca a estudiar diariamente. Pero ese día en particular, minutos antes de la masacre, tuvo un presentimiento. “Sentí algo que me hizo levantarme -de la biblioteca- e irme de la escuela, salirme de ese lugar. Una y otra vez escuchaba en mi mente que no podía quedarme aquí -en la biblioteca-. Tenía necesidad de salir y sentía prisa para irme” narra a este diario.



Al salir se encontró con una amiga en el área de los casilleros estudiantiles. “Acostumbraba a verme con mi amiga Rebecca en su casillero, pero me la topé afuera de la biblioteca y la convencí de que se fuera conmigo. Le dije que viniera conmigo, le expliqué que algo dentro de mí me decía que tenía que irme -de la escuela-, la convencí y nos subimos a mi auto y mientras nos alejábamos alcanzamos a ver a decenas de compañeros -estudiantes- que corrían de la escuela”. Para ese momento, Dylan y Erick ya habían entrado para llevar a cabo su macabro plan y la biblioteca fue uno de los primeros lugares donde dispararon.

Tras lo ocurrido, Thornby se preguntó muchas veces por qué decidió salir de la biblioteca. Cuando algunas personas le decían que Dios la había protegido porque le tenía un plan de vida, no comprendía qué querían decir, ya que durante su infancia no recibió educación religiosa alguna. Hasta ese momento la joven no practicaba ninguna religión.

“Era muy difícil ver el sufrimiento y la maldad que hay en el mundo. Traté de hacer algo, busqué actividades, pero nada me hacía sentir realmente bien, me sentía vacía. Caí en una depresión, sentía una desesperanza, no encontraba ninguna razón para seguir adelante” describe.



De la tragedia al consuelo en la religión

Dos años después, cuando ya había cumplido los 18 años, una amiga de nombre Kate la invitó a realizar algunas actividades en la parroquia católica de Santa Francisca Cabrini, en su ciudad. “Kate es una mujer brillante y llena de vida que me hizo ver que faltaba algo en mi vida”, comenta Thornby. “Decidí convertirme -al catolicismo- y me fui a estudiar a la Universidad Franciscana de Steubenville”, en Ohio.

En 2006 y 2007 fue voluntaria misionera con un grupo de jóvenes que recorren Estados Unidos en furgoneta, organizando retiros y encuentros.

Finalmente, en 2010 entró en la congregación de las Discípulas del Señor Jesucristo, donde tomó el nombre religioso de Hermana Mary Gianna. “Sin duda todo lo que comenzó en mi vida religiosa, tiene que ver con ese momento cuando ‘algo’ me hizo irme de aquella tragedia”, explica.

