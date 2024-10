Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, dijo a sus partidarios en Michigan el sábado que “vamos a ganar” las elecciones. Harris apareció junto a la exprimera dama Michelle Obama.

“El trabajo duro es un buen trabajo y vamos a ganar. Vamos a ganar y será una contienda reñida, lo sabemos y sabemos lo que está en juego. Además, estamos aquí juntos porque amamos a nuestro país y estamos preparados para luchar por lo mejor de nosotros mismos”, dijo Harris en breves comentarios a la multitud.

El sábado es el primer día de votación anticipada en todo el estado de Michigan.

El sábado se celebra el primer mitin de Michelle Obama en favor de la vicepresidenta. La candidata presentó a Harris, diciendo que las elecciones serán reñidas e instando a sus seguidores a mantenerse “entusiasmados”.

“Va a ser una batalla reñida, amigos. No podemos dar nada por sentado. Vamos a necesitar que estén así de entusiasmados durante los próximos 10 días para que podamos lograrlo y poder dormir por la noche”, dijo Obama.

Michelle criticó al expresidente Donald Trump y lo culpó por su manejo del Covid-19 durante sus comentarios en Kalamazoo, Michigan, el sábado.

También Michelle hizo un apasionado llamado a tomar en serio los derechos reproductivos y “no poner nuestras vidas en manos de los políticos” durante un mitin el sábado en Kalamazoo, Michigan.

“Les pido a todos ustedes, desde lo más profundo de mi ser, que se tomen nuestras vidas en serio, por favor”, dijo Obama. “No pongan nuestras vidas en manos de políticos, en su mayoría hombres que no tienen ni idea o no les importa lo que nosotras, como mujeres, estamos viviendo, que no comprenden plenamente las amplias implicaciones que sus políticas equivocadas tendrán para nuestra salud”.

Continuó: “Las únicas personas que tienen derecho a tomar estas decisiones son las mujeres con el asesoramiento de sus médicos. Somos nosotras las que tenemos el conocimiento y la experiencia para saber lo que necesitamos”.

Pidió a la multitud que “no entregue” su destino a Trump y enfatizó lo que está en juego en las elecciones.

“Por favor, no entreguen nuestro destino en manos de gente como Trump, que no sabe nada de nosotros y que ha mostrado un profundo desprecio por nosotros, porque un voto por él es un voto contra nosotros”, dijo Michelle.

Sobre Trump, la exprimera dama indicó que "no entiende las políticas, no tiene la capacidad de armar un argumento coherente, no es honesto, no tiene decencia, no tiene moral. En cambio, demasiadas personas están dispuestas a desestimar sus payasadas infantiles y mezquinas diciendo: 'Bueno, Trump simplemente es Trump'”.

