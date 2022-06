Joven interrumpe a gritos evento de la Cumbre de las Américas; acusa a Almagro por "golpe de Estado"

Un joven interrumpió a gritos este miércoles una charla del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, acusándolo de haber orquestado un “golpe de Estado” en Bolivia en 2019 y de tener “las manos manchadas de sangre”.

“¡Eres un mentiroso, eres un mentiroso!”, respondió Almagro desde el escenario al joven que le estuvo gritando desde el público durante varios minutos, hasta que dos agentes de la policía se lo llevaron del recinto.

El incidente tuvo lugar durante una charla del secretario general de la OEA sobre la libertad de prensa en el continente americano, celebrada con motivo de la IX Cumbre de las Américas, que tiene lugar esta semana en Los Ángeles (Estados Unidos).

El joven acusó a Almagro de tener las manos “manchadas de sangre” por la muerte de manifestantes durante la crisis política desatada en Bolivia en 2019.

Ese año, la OEA denunció irregularidades en las elecciones en las que Evo Morales salió reelegido y el mandatario abandonó el país denunciando un golpe de Estado en su contra.

OAS Secretary Luis Almagro has a meltdown as he's confronted by a @pslweb activist for his role in the coup in Bolivia.

"You're a murderer and you're a puppet of the United States!" pic.twitter.com/LQLY9tfH85

— Kawsachun News (@KawsachunNews) June 8, 2022