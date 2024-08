Las tensiones se aliviaron después de que Hezbolá atacó a Israel con drones e Israel respondió con otro ataque, sin escalar a una guerra total en la región, temida desde que Israel asesinó a un líder de Hamas en Irán y a uno de Hezbolá.

"El intercambio de fuego a lo largo de la frontera libanesa-israelí y los mensajes tras los ataques tanto de Israel como de Hizbulá parecen indicar que a ninguno le interesa una guerra abierta", dijo en un comunicado el exoficial de la inteligencia israelí y analista regional Avi Melamed.

Y esto a pesar de que tanto el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrala, intercambiaron ayer amenazas cruzadas dando a entender que los ataques de por la mañana, que dejaron un muerto del lado israelí y tres del lado libanés, eran solo el comienzo.

"Esto no termina aquí", advirtió Netanyahu, mientras que el líder chií avanzó que la represalia de ayer es solo una primera fase de la venganza prometida.

Israel y Hezbolá: analistas prevén ataque gradual

Lo cierto es que la mayoría de analistas coinciden en que el intenso intercambio de fuego del domingo, cuando Israel aseguró haber atacado de manera preventiva miles de lanzacohetes del grupo chií en el sur de Líbano que se preparaban para lanzar una represalia masiva contra territorio israelí, ha servido más para calmar las aguas que para agitarlas.

Sin embargo, analistas dijeron a The New York Times que la situación aún no está bajo control.

“Puede haber etapas”, advirtió al medio Ehud Yaari, miembro del Instituto Washington para Políticas de Cercano Oriente, un grupo de investigación radicado en Israel. “Puede haber una escalada gradual”.

Hay un factor adicional: Irán, financiador de Hezbolá y que tiene una cuenta pendiente con Israel, país al que acusa del asesinato de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas, cuando estaba en Teherán. El asesinato ocurrió apenas horas después del del comandante superior, Fuad Shukr. Israel reivindicó este último, pero no el de Haniyeh.

Hoy mismo, Estados Unidos consideró que la amenaza iraní contra Israel persiste. "Seguimos considerando que existe una amenaza de ataque y (...) seguimos preparados para apoyar la defensa de Israel y proteger a nuestras fuerzas en caso de que sean atacadas", declaró a periodistas el portavoz del Pentágono, general de división Pat Ryder.

Con base en información de inteligencia, el domingo Israel tomó la decisión de prevenir el ataque de Hezbollah, “pero no ir más allá”, dijo Yaari al Times; señaló que todos los objetivos atacados por Israel se encontraban a menos de 60 kilómetros dentro del territorio del Líbano. El gobierno de Israel dijo que su objetivo era terminar con la amenaza que representa para sus soldados y sus civiles el arsenal de cohetes y aviones no tripulados de Hezbollah, y no sus activos o infraestructura en general.

Hezbolá, por su parte, “parece estar dando señales de que por ahora está satisfecho”, explicó Yaari. “Pero al mismo tiempo dicen que esta fue la primera etapa de la represalia, dejando abierta la puerta a otros ataques si los iraníes les dan luz verde”.

Los mediadores Estados Unidos, Egipto y Qatar siguen tratando de alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, junto con la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, en un intento por aliviar la amenaza de un posible ataque iraní.

*Con información de agencias

