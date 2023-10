El ministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió en un mensaje en X, antes Twitter, este miércoles por la mañana que el tiempo se “está acabando” para Israel tras un ataque a un hospital en Gaza, reportó el The New York Post.

پس از جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در بمباران و قتل‌عام بیش از هزار نفر از زنان و کودکان بی‌گناه در بیمارستان #المعمدانی زمان برای اتحاد جهانی بشریت علیه این رژیم جعلی منفورتر از داعش و ماشین کشتارش فرارسیده است.

!Time is OVER — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 17, 2023

Hossein Amir-Abdallohian compartió el mensaje después de que cientos de personas murieran el martes en un ataque con misiles en un hospital de la ciudad de Gaza, que según Israel fue causado por un lanzamiento fallido de un cohete por parte del grupo militante Yihad Islámica Palestina.

“Después del terrible crimen del régimen sionista con el bombardeo y la masacre de más de mil mujeres y niños inocentes en el hospital, ha llegado el momento de la unidad global de la humanidad contra este falso régimen más odiado que ISIS y su máquina de matar”, posteó. "¡El tiempo se acaba!".

"El tiempo se acaba muy rápido”, dijo Amir-Abdollahian durante una entrevista televisada en vivo con la televisión estatal iraní el lunes por la noche, según el The New York Times. "Si no se detienen inmediatamente los crímenes de guerra contra los palestinos, se abrirán otros frentes múltiples y esto es inevitable".

La embajada iraní en Siria también posteó, indicó el medio: “se acabó el tiempo”, tanto en hebreo como en árabe.

El inquietante mensaje llegó días después de que Amir-Abdollahian advirtiera que una red regional de milicias denominada “eje de resistencia” abriría “múltiples frentes” contra Israel si continuaba matando civiles en Gaza.

El presidente iraní acusa a EU de ser "cómplice de los crímenes" de Israel en Gaza

Mientras, el presidente iraní Ebrahim Raisi acusó este miércoles a Estados Unidos de ser "cómplice de los crímenes" de Israel al día siguiente de un ataque en un hospital en Gaza y en la misma jornada de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel.

"Las bombas que caen sobre la población de Gaza son estadounidenses (...) El mundo considera a Estados Unidos como el cómplice de los crímenes del régimen sionista", declaró Raisi al hablar ante miles de manifestantes reunidos en una plaza de Teherán. * Con información de AFP

