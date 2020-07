Huracán “Hanna” toca tierra en Texas

El huracán Hanna tocó tierra el sábado en el sur de Texas como ciclón categoría 1 con vientos de hasta 145 km por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

El primer huracán de la temporada 2020 en el Atlántico irrumpió en Padre Island hacia las 19:00 GMT.

Meteorólogos alertaron sobre fuertes aguaceros, tormentas e inundaciones potencialmente peligrosas para la población.

El ciclón, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5, ha provocado en las últimas horas fuertes lluvias y vientos en el noreste de México y en el sur de Texas, donde se prevén graves inundaciones.

En Texas además se han presentado apagones en varias áreas.

El huracán tocó tierra en Padre Island, una barrera de islas entre las ciudades de Corpus Cristi y Brownsville, esta última vecina de Matamoros (México).

Hanna se encuentra a unas 15 millas (24 kilómetros) al norte de Port Mansfield y a unas 70 millas (112 kilómetros) al sur de Corpus Christi, en Texas.

El sistema se desplaza a suroeste a 8 millas por hora (13 kilómetros), detalló el último boletín del NHC.

La agencia federal emitió un aviso de huracán entre Mesquite y Port Mansfield, y de marejada ciclónica, de hasta 5 pies (1.5 metros), entre ese puerto y Sargent, en el estado sureño de Texas.

De igual forma, hay un aviso de tormenta tropical entre Barra el Mezquital (México) y Port Mansfield, y entre Mesquite Bay y High Island.

Hanna amenaza con vientos, fuertes lluvias con acumulaciones de hasta 12 pulgadas (unos 30 centímetros) y las consecuentes inundaciones en Texas, y también en los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De igual forma se prevé en la costa de Texas corrientes de resacas y posibles tornados, según el NHC, con sede en Miami.



Hurricane #Hanna is moving onshore. Heavy rainfall, flash flooding, beach flooding, and dangerous rip currents at the local beaches, as well as very strong winds with damage to buildings, trees, and power outages, will continue to be the main threats. #RGVwx #txwx #SPI pic.twitter.com/KFoydfulZf

— NWS Brownsville (@NWSBrownsville) July 25, 2020