Nueva York.— Los humanos representan el mismo “peligro” para el planeta que “el meteorito que exterminó a los dinosaurios”, declaró ayer el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tras conocerse que el mundo lleva 12 meses batiendo récords de calor.

Guterres pidió, en un discurso en Nueva York que coincidió con varios informes internacionales alarmantes, que se prohíba la publicidad del petróleo, el gas y el carbón, principales causas del calentamiento global.

“En el tema del clima, no somos los dinosaurios. Somos el meteorito. No sólo estamos en peligro. Somos el peligro”, afirmó Guterres en un largo discurso en Nueva York por el Día Mundial del Medio Ambiente.

Guterres se refirió a los datos divulgados este miércoles por el observatorio europeo del clima, Copernicus, que indican que mayo de 2024 fue el más caluroso registrado hasta la fecha, lo que significa que el mundo lleva un año batiendo récords mensuales.

Sin embargo, apuntó con optimismo que los humanos “también son la solución” y renovó sus llamados a actuar globalmente para limitar el aumento de la temperatura mundial a a 1.5° respecto a la era preindustrial (1850-1900).

Ese objetivo, el más ambicioso del Acuerdo de París (2015) está “colgando de un hilo”, advirtió.

La Organización Meteorológica Mundial indicó que existe 80% de probabilidades de que el aumento de la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente los 1.5 °C “en al menos uno de los próximos cinco años”. En la última década estamos en aproximadamente 1.2° C, según un estudio también publicado por decenas de climatólogos reconocidos.

Guterres exhortó además a los gobiernos a prohibir la publicidad de los combustibles fósiles.

“Muchos gobiernos restringen o prohíben publicidad de productos que dañan la salud, como el tabaco”, afirmó el secretario de la ONU.

“Algunos ahora están haciendo lo mismo con los combustibles fósiles. Exhorto a todos los países a prohibir la publicidad de empresas de combustibles fósiles. Y a los medios de comunicación y empresas de tecnología que dejen de recibir las publicidades”, afirmó.

También reiteró su llamado a gravar las ganancias de la industria fósil para financiar la lucha contra el calentamiento global, al mencionar también, sin precisar su idea, impuestos de “solidaridad” sobre los sectores de la aviación y el transporte marítimo. “Incluso si las emisiones se redujeran a cero mañana, un estudio reciente mostró que el caos climático costaría al menos 38 mil millones de dólares al año de aquí a 2050”, subrayó.

Es mucho más que los 2 mil 400 millones necesarios de aquí a 2030 para que los países en desarrollo (excluida China) abandonen las energías fósiles y se adapten al calentamiento global, según un cálculo de expertos de la ONU.

En un periodo de 12 meses continuos, los 1.5° C ya se han superado: la temperatura media de junio de 2023 a mayo de 2024 fue de +1.63° C, según Copernicus, en comparación con 1850-1900.

Algo nunca visto, probablemente desde hace milenios según los climatólogos, que observan la multiplicación e intensificación de olas de calor mortales, sequías e inundaciones devastadoras en todo el mundo.

“Las emisiones mundiales deben disminuir un 9% anual hasta 2030 para que el límite de 1.5° C no se supere”, recordó Guterres. Pero el pico no se ha alcanzado oficialmente. Y aunque la humanidad acordó en diciembre en la COP28 en Dubái abandonar gradualmente las energías fósiles, su declive no es inminente.

“Más allá de las predicciones y las estadísticas está la cruda realidad de que nos arriesgamos a sufrir pérdidas económicas de billones de dólares, millones de vidas destrozadas y la destrucción de ecosistemas frágiles y preciosos, y de la biodiversidad que existe en ellos”, dijo Ko Barrett, subsecretaria general de la OMM, en una conferencia de prensa en Ginebra.

“Lo que está claro es que el objetivo del acuerdo de París de 1.5 grados Celsius pende de un hilo. No está muerto todavía, pero pende de un hilo”, añadió.

“Este pronóstico es una afirmación de que el mundo ha alcanzado un clima donde los años tan calurosos como 2023 ya no deberían ser una sorpresa”, comentó Noah Diffenbaugh, catedrático de la Facultad Doerr de Sustentabilidad de la Universidad de Stanford, en un correo electrónico. Agencias