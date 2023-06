Monroe Township, Ohio. Un hombre de Ohio acusado de asesinar a balazos a sus tres hijos pequeños admitió haber planeado los homicidios y haberlos puesto en fila antes de ejecutarlos con un rifle, informaron los fiscales.

Chad Doerman, de 32 años, quien también fue acusado de herir a disparos a la madre de los niños en la casa de la familia, fue acusado de homicidio agravado, dijeron las autoridades.

El fiscal jefe del Tribunal Municipal del condado de Clermont, David Gast, dijo durante la lectura de cargos de Doerman el viernes que uno de los menores trató de huir a un campo cercano, pero que Doerman literalmente lo “cazó” y lo llevó de regreso a su casa antes de matarlo.

Las autoridades no han revelado un motivo detrás de los tiroteos.

Se fijó una fianza a Doerman de 20 millones de dólares. Los registros judiciales no indicaron si estuvo representado por un abogado en su lectura de cargos. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel del condado de Clermont. Ohio es uno de los estados donde se avala la pena de muerte.

Gast calificó los asesinatos como el peor crimen del que jamás había sabido.

Los agentes de la ley acudieron a la casa en Monroe Township poco antes de las 4:30 p.m. el jueves después de recibir un par de llamadas al número de emergencias 911, una aparentemente de la madre que gritaba que “le habían disparado a sus bebés” y otra de un automovilista que dijo haber visto a una niña corriendo por la calle diciendo que su padre estaba matando gente, precisó la Oficina del Sheriff del condado de Clermont en un comunicado de prensa.

Los agentes encontraron a los tres niños, de 3, 4 y 7 años, fuera de la casa con heridas de bala y trataron de salvarles la vida, pero ellos fallecieron en el lugar. El hombre no opuso resistencia al ser detenido.

Keith Doerman, padre de Chad, dijo al diario The New York Post que aún no entiende por qué su hijo hizo lo que hizo. “Simplemente enloqueció”.

