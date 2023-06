Una joven colombiana contó en Tiktok una desagradable experiencia que vivió en su piel tras un paseo por las bellas playas de Coveñas, en Sucre.

La joven cuenta que todo transcurrió muy bien durante su estadía por el golfo de Morrosquillo, hace algunos años atrás. De hecho, resaltó constantemente la belleza de las playas de Coveñas y lo bien que lo pasó allí. Fue cuando llegó a Bogotá cuando notó algo extraño en su piel.

Lee también: Hombre muere tras comer ostra con una bacteria carnívora

“Me salió como una pepita roja en la pierna y al comienzo pensé que era un mosquito o alguna alergia y lo tuve así un par de días, pero con el tiempo yo sí noté que se iba esparciendo y también me rascaba mucho, especialmente de noche. No era dolor, sino una rasquiña horrible de noche”, narró.

La 'tiktoker' relató que su situación empeoró y tuvo que ir a urgencias. Allí, según detalla, le entregaron medicamentos, pero que no lograron diagnosticar bien de qué se trataba.

Lee también: Alertan los CDC por bacteria con 50% de mortalidad detectada en EU

Al ir luego a donde un dermatólogo el especialista le contó que lo que tenía era un parásito. “El dermatólogo me dijo que la razón por la cual te rasca tanto de noche y te pica tanto de noche es porque los parásitos ponen huevos de noche”, dijo.

El relato detalla incluso el tipo de parásito que le habría afectado la piel. “Se llama larva migratoria (cutánea) y es muy frecuente en el popó de los perros y gatos y, por ende, es muy fácil que se le pegue a uno porque a veces las personas llevan a sus animales a la playa, los perros hacen sus necesidades ahí, no recogen la popó, lo dejan ahí y después uno camina por encima de eso o se acuesta encima de eso y se da la transmisión por contacto entre la piel”, detalló.

“Conclusión: por favor lleven chanclas y una toalla cada vez que vayan a la playa a la arena no se acuesten sobre la arena, no lo hagan porque no quieren que se les meta un parásito como a mí y después van a pasar noches horribles porque ni les cuento lo que se siente de noche cuando el parásito está poniendo sus huevos”, finalizó su relató.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

vare