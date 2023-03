Un hombre de la tercera edad, que acudió al policlínico San Nicolás en Comas (Perú) para curar su pierna amputada, denuncia que le fracturaron la otra extremidad cuando era trasladado en una camilla. Tras el hecho, la familia del paciente le exige al médico internista se haga responsable.

Según ATV, Emilio Castro Rodríguez acudió el 5 de marzo al centro salud para iniciar la curación y limpieza de su pierna izquierda tras ser operado en el hospital Sabogal.

Contó que al momento de trasladarlo en la camilla, el doctor identificado como Óscar Quispe lo “colgó de su pierna” y no de la cadera.

"No me auxiliaron. No podía aguantar el dolor, me decían que me retirara porque esto (la camilla) era para otro paciente. Ese doctor no sabe tratar a los pacientes”, narró.

La señora Jessica, familiar de Castro Rodríguez, indicó que una enferma le dijo que vayan a radiografías y vean que el médico “no hizo nada”

La Red de Salud de Lima Norte informó que se viene realizando la investigación del caso para determinar al o los responsables.

