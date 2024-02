Montevideo.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, instó a Venezuela a reflexionar si quiere "una democracia plena", luego de que la vicepresidenta de ese país Delcy Rodríguez lo llamara "lacayo" por decir que el gobierno de Nicolás Maduro es "una dictadura".

El rifirrafe se produce después de que Uruguay llamara el jueves a consultas a su embajador en Venezuela, Eber da Rosa, para informar sobre hechos que según las autoridades uruguayas "harían inviable" la celebración de elecciones libres en el país caribeño.

La principal rival de Maduro en los comicios previstos para este año, María Corina Machado, fue inhabilitada por 15 años para ocupar cargos públicos.

Consultado el domingo sobre la situación en Venezuela, Lacalle Pou dijo que "rompe los ojos que es una dictadura, que no hay elecciones libres", y recordó que ese día hubo "otra persona detenida injustamente", en referencia a la activista venezolana Rocío San Miguel, arrestada en Venezuela.

Lee también Preocupa a EU arresto de la activista venezolana Rocío San Miguel

"El que no lo quiere decir por algo es, porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", continuó Lacalle Pou.

Tras estas declaraciones, la vicepresidenta venezolana Rodríguez lanzó el lunes una dura respuesta en la red social X.

Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no… https://t.co/CTnB9hu3el — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 12, 2024

La polémica no quedó ahí. Lacalle Pou le respondió por la noche: "Cuando se carece de argumentos se recurre al agravio", dijo a periodistas.

"Más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión sobre si se quiere una democracia plena o no".

Lee también VIDEOS: Chavistas atacan con "palos y piedras" acto de María Corina Machado, denuncia la opositora

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc