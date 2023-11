Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Hamas ha entregado a 14 rehenes (10 israelíes y cuatro tailandeses) a la Cruz Roja en la Franja de Gaza, antes de su traslado a Israel.

"Según la información recibida de la Cruz Roja, 10 israelíes y cuatro rehenes con nacionalidad tailandesa se encuentran en camino hacia territorio israelí", informó la portavocía militar en un comunicado.

Más temprano, Hamas liberó a dos ciudadanos ruso-israelíes con doble nacionalidad, Yelena Trupanov, y a su madre Irena Tati, como parte de un gesto hacia el presidente ruso Vladimir Putin, sin relación con el acuerdo con Israel. Los dos fueron llevados al Centro Médico Sheba tras su regreso a Israel.

The Times of Israel detalló que los 10 israelíes liberados esta tarde son Raz Ben Ami, Yarden Roman, Liat Atzili, Moran Stela Yanai, Liam Or, Itay Regev, Ofir Engel, Amit Shani, Gali Tarshansky y Raaya Rotem.

Proponen canjear a los soldados israelíes rehenes por todos los presos palestinos

Mientras, un dirigente de Hamas afirmó este miércoles que el movimiento islamista está dispuesto a liberar a los soldados israelíes que mantiene como rehenes a cambio de la excarcelación de todos los palestinos detenidos en Israel.

"Estamos dispuestos a liberar a todos los soldados a cambio de todos nuestros presos", declaró Basem Naim, alto responsable de Hamas y exministro de Salud de la Franja de Gaza, en una rueda de prensa en Sudáfrica.

Además, una fuente de Hamas consideró insatisfactorias propuestas de Israel para prolongar la tregua.

