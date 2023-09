El presidente colombiano Gustavo Petro desmintió que tenga síndrome de Asperger, como aseguró su hermano Juan Fernando Petro.

En una entrevista con el programa Los Informantes, Juan Fernando Petro dio detalles de la niñez con su hermano y de su relación. Contó que en la adolescencia de Gustavo empezaron a aparecer los primeros síntomas del síndrome de Asperger.

“Hay un momento que podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo, es más intenso que el mío”, manifestó Juan Fernando.

Lee también: Salud de Petro: ¿drogas, licor o depresión?

El hermano del Presidente explicó que en la adolescencia su padre los llevó al psicólogo y él les dijo que tenían “el síndrome ese de autismo: Asperger”.“Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera”, dijo Juan Fernando sobre Gustavo, a quien se refirió como un "genio". Según el hermano del Presidente, Gustavo no es presumido ni prepotente, sino que esa condición de Asperger lo hace así.

El presidente Petro reaccionó en su cuenta de X, antes Twitter. "Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger", posteó.

Y agregó: "Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando eramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenia 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica".

Lee también: Milei le responde duro al presidente Gustavo Petro: "Son parte de la decadencia"

Asperger y las ausencias de Petro

Tras el revuelo que causaron sus afirmaciones, Juan Fernando Petro volvió a referirse a este tema en una entrevista con ‘Blu radio’. Fue indagado sobre si el Asperger tiene que ver con esas reiteradas ausencias de Petro. A esta pregunta, el hermano del Presidente dijo que si el mandatario va o no a una reunión es decisión de él y que no tiene nada que con el Asperger.

“No tiene nada que ver con el Asperger, lo digo porque, primero y repito, no es una enfermedad; es una característica del ser de una persona”, añadió. Según médicos, el Asperger no es una enfermedad sino una condición y por eso mismo no tiene cura. Este síndrome se define como "un trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información".

El hermano del presidente Petro también manifestó que la idea de la entrevista con Los Informantes era hacer una reflexión sobre su vida y que la revelación sobre el Asperger terminó descontextualizada en lo que se pretendía decir.

“Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo", añadió Juan Fernando.

En la entrevista, Juan Fernando anotó que hay personas a quienes les gusta estar aisladas, afuera del mundo social. También contó que su hermano y él han hecho vidas normales. Además, describió que les gusta leer y filosofar.“Yo lo he tomado como mi manera de ser. Así he vivido tranquilamente toda mi vida. Gustavo es más profundo que yo, en sus libros, en sus proyectos, en cómo transformar el país”, manifestó.





*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.