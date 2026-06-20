El gobierno de Bolivia dijo que el expresidente izquierdista Evo Morales deberá enfrentarse a la justicia por promover las movilizaciones antigubernamentales que durante más de seis semanas han paralizado el país.

La administración del centroderechista Rodrigo Paz culpó al exgobernante las protestas y bloqueos de carreteras en las que se exigen la dimisión del mandatario.

"Con Evo Morales, la ley, con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido", afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, entrevistado por el canal Unitel.

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