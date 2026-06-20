[Publicidad]
El gobierno de Bolivia dijo que el expresidente izquierdista Evo Morales deberá enfrentarse a la justicia por promover las movilizaciones antigubernamentales que durante más de seis semanas han paralizado el país.
La administración del centroderechista Rodrigo Paz culpó al exgobernante las protestas y bloqueos de carreteras en las que se exigen la dimisión del mandatario.
"Con Evo Morales, la ley, con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido", afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, entrevistado por el canal Unitel.
Presidente de Bolivia declara estado de excepción en el país; acción llega tras más de 50 días de protestas
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Trump denuncia vandalismo en estanque reflectante del Monumento a Washington; arrestan a exatleta olímpico de 67 años por supuesto daño
Metrópoli
Activan Alerta Amarilla por fuertes vientos en 11 alcaldías de CDMX; se esperan rachas de hasta 59 km/h
Espectáculos
Día del Padre: “Buscando a Nemo”, “En busca de la felicidad” y películas para reír, llorar y recordar a papá
Nación
FGR pone en marcha operativo contra trata y explotación sexual de menores en el Mundial; habilita micrositio para denunciar
Showbiz
¡Que se prepare Belinda! Lupillo Rivera habla sobre una colaboración con Christian Nodal y enciende rumores
Educación
¿Es obligatorio registrar la línea telefónica? ¿Dejará de funcionar mi celular si no hago el trámite? Lo que se sabe
Showbiz
Georgina Rodríguez celebra cumpleaños de hijo de Cristiano Ronaldo al estilo mexicano y las redes explotan
Negocios
¿Qué pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán pago doble en JULIO? Monto