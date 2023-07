Gracias al programa ‘Mi Cuerpo, Mi Desafío’ de Discovery H&H, se dio a conocer el caso de un pequeño niño en Nepal que tenía un tercer brazo en la espalda. Sin embargo, su deformidad ha crecido con el tiempo y a futuro puede que le represente un grave problema en su salud.

Esta extremidad que se encuentra en su espalda no se mueve y son los restos de un gemelo no desarrollado que iba a tener el pequeño Gaurab Garum. Sin embargo, lo preocupante es que estos crecen a partir de una división, conocida como espina bífida, en la columna vertebral del niño.

Su madre, Kalpena, y su esposo Ashish estaban preocupados por su pequeño, pues esta extremidad extra estaba afectando su sueño. Además, en el momento que salió el programa, los padres de Gaurab tenían que tomar la difícil decisión de someterlo a una operación para quitarle el tercer brazo, pero la cirugía tendría el riesgo de dejarlo paralizado.

“El médico nos aconsejó llevar al bebé al hospital dentro de los cinco días posteriores a su nacimiento, pero debido a nuestra pobreza no pudimos ir, además los chamanes de la aldea nos aconsejaron no llevarlo”, dijo la madre del niño al programa.

La familia vive en una comunidad hindú profundamente religiosa en el distrito de Tanahun y Gaurab. Ahí los vecinos creían que el pequeño era un Dios, y le rendían homenajes, asumiendo que la causa de su condición era por algo divino. “La gente decía que él era una forma de Dios y le otorgaba dinero”, dijo Kalpena.

Por esta razón, los padres del menor tenían medio de tomar una decisión, pues los médicos les decían que si era necesario, pero los chamanes de su comunidad le decían que no lo hicieran.

“Para ofrecerle tratamiento, lo llevamos al palacio del chamán, él dijo que no debían retirarle el brazo, que si lo quitan puede ser malo, Dios se lo dio así y hay que aceptarlo y conservarlo”, aseguró la madre.

Gaurab es un niño vivaz, que no le gusta quedarse quieto en ningún momento y normalmente no se da cuenta de su deformidad. Cuando tenía dos años, sus padres empezaron a pensar en la posibilidad de que unos especialistas lo vieran.

En ese sentido, la familia hizo un viaje de 220 km hacia la capital de Katmandú y al Hospital Grande International para hacerle unos escaneos a Gaurab.

“El brazo adicional en sí no es un problema. El interior de la columna es la mayor preocupación para todos nosotros”, le comentó el cirujano ortopédico Dr. Chakra Raj Pandey ante al cámaras.

Asimismo, agregó: “Si eso no se aborda, el niño va a desarrollar algún tipo de problema neurológico en el futuro, haciéndolo, tal vez, no diré 100 por ciento, en silla de ruedas”. En el momento que se transmitió el programa, los padres de Gaurab no pudieron tomar una decisión sobre la operación. Su caso no ha vuelto a ser documentado por los medios de comunión y se desconoce si fue operado o no.

