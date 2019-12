Desafiante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que saldrá victorioso de la destitución que promueve la oposición demócrata en el Congreso, luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes diera luz verde a un juicio político del mandatario.

"Lo bueno es que los republicanos NUNCA han estado más unidos. ¡Ganaremos!", tuiteó Trump, cuyo partido Republicano controla el Senado que eventualmente sería responsable de removerlo del cargo.



The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President....

