Exhiben Warren y Sanders diferencias

Washintgton.— Dos aspirantes presidenciales demócratas hasta ahora cercanos, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, terminaron por enfrascarse ayer en un enfrentamiento, luego de que ella lo acusara de haberle dicho que una mujer “no puede ganar” en las elecciones de este año. Sanders desmintió la versión y ella la reafirmó.

En medio de una dura contienda, en la que aún hay 12 precandidatos demócratas, tras el retiro del senador Cory Booker, Warren aseguró en un comunicado que durante una reunión privada, abordaron diversos temas. Entre ellos, comentó, “qué pasaría si los demócratas nominaran a una candidata. Yo pensaba que una mujer podía ganar; él mostró su desacuerdo”.

Ambos están entre los favoritos para hacerse con la nominación, aunque por debajo del exvicepresidente Joe Biden.

Sanders rechazó la versión de Warren. “Es ridículo creer que en la misma reunión en la que Elizabeth Warren me dijo que iba a competir por la presidencia, yo le diría que una mujer no podía ganar”, aseguró en una declaración a la cadena CNN, la primera en reportar lo dicho por la senadora por Massachusetts. Añadió que “es triste que, tres semanas antes del caucus de Iowa y un año después de esa conversación privada, el personal que no estuvo en la reunión mienta sobre lo que ocurrió. Lo que dije esa noche fue que Donald Trump es un sexista, racista y mentiroso que usaría como arma cualquier cosa que pudiera”. Y acotó: “¿Que si creo que una mujer puede ganar en 2020? ¡Por supuesto! Después de todo, Hillary Clinton derrotó a Donald Trump por tres millones de votos en 2016”.

Warren reviró con otro comunicado, insistiendo en que Sanders dijo que una mujer no podría ganar en 2020, pero agregó que “no tengo interés en discutir más esta reunión privada porque Bernie y yo tenemos mucho más en común que nuestras diferencias de evaluación [sobre lo que pasó]”. Aseguró que ambos están en la contienda para hablar “de lo que está roto en el país y cómo arreglarlo”, que han sido “amigos y aliados en esta batalla por mucho tiempo” y que seguirán trabajando para derrotar al presidente Donald Trump. La discusión se da en vísperas del debate demócrata de hoy en Des Moines, para el que los dos calificaron junto con Biden, la senadora Amy KlobucharPete Buttigieg y Tom Steyer. Biden podría aprovechar y sacar ventaja de esta polémica, creen expertos.