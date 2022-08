Alcor Life Extension Foundation es una organización de Estados Unidos que le ha "prometido" a un centenar de personas mantenerlos con vida luego de la muerte.

Es decir, si su corazón deja de latir, en vez de llevarlo a una morgue, vestirlo con sus mejores ropas e introducirlo a un ataúd para el entierro o cremación, la clínica pone su cuerpo a bajas temperaturas.

El objetivo: “preservar la vida al detener la muerte”, se lee en la página oficial de la organización sin ánimo de lucro que tiene planes mensuales de 55 dólares (mil siete pesos mensuales) para ingresar al proyecto.

El proceso consiste en congelar los cuerpos de los seres humanos para que en el futuro -sin fecha específica- puedan retirarse de las cápsulas y someterse a procedimientos científicos con tal de recuperar su vida.

Es un ‘experimento’, según señala Alcor, pues no está garantizado que regresen al plano terrenal. Si la tecnología de las próximas décadas o siglos lo permite, tal vez los latidos del corazón se retomen.

La fundación sigue una serie de etapas para llevar a cabo la criónica.

La primera consiste en visitar a la persona en sus últimos días de vida o cuando está moribunda para verificar que puede ser parte del programa.

El sujeto debe morir por un paro cardiaco y las autoridades deben declararlo legalmente fallecido.

Tan pronto eso sucede, el personal de Alcor toma control del cuerpo: restablece artificialmente la circulación sanguínea para proteger el cerebro, lo transporta hasta Arizona, Estados Unidos, le introduce en la sangre una sustancia y lo enfría durante el quinto y sexto día de fallecido a -196 grados Celsius.

Por tanto, “el paciente estará protegido del deterioro durante teóricamente miles de años y el proceso de muerte se ha detenido de manera efectiva”, aseguran.

El cadáver se dispone dentro de una cápsula, la cual no necesita de electricidad para funcionar porque con la inyección de nitrógeno líquido se mantiene a temperaturas frías.

“Actualmente, ninguna organización puede revivir a un paciente criogenizado, pero en Alcor confiamos en que la reactivación puede ser posible”, comentan en su página web.

Linda y Fred Chamberlain son los fundadores de la clínica, establecida formalmente en 1972.

Tuvieron como fuente de inspiración a Robert Ettinger, el llamado padre de la criónica -quien también está congelado en otra entidad de Estados Unidos.

El matrimonio reunió a una serie de médicos y expertos en la materia para criogenizar por primera vez a James Bedford, un psicólogo. Luego, harían lo mismo con el papá de Fred y la mamá de Linda.

#OnThisDay in 1967, Dr. James Bedford becomes the first person to be cryonically preserved with intent of future resuscitation and remains preserved at the Alcor Life Extension Foundation. pic.twitter.com/BuERdzThGT

— Marina Amaral (@marinamaral2) January 12, 2021