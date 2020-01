EU e Irán, pasito atrás del borde de la guerra

Washington/Teherán.— Tras el asesinato de un general iraní y el ataque a bases militares con presencia de estadounidenses en Irak, el presidente Donald Trump ofreció una rama de olivo y aseguró que quiere un “futuro de paz” para los iraníes. Por la noche se informó, según Reuters, que EU dijo a la ONU que está “listo para comprometerse sin condiciones previas” en negociaciones con la República Islámica.

Irán había dado por terminadas también sus represalias contra Estados Unidos, mientras Irak, que resultó el gran perdedor, exigió que su territorio no sea utilizado como “campo de batalla”.

Después del ataque de la madrugada del miércoles a dos bases militares, la de Ayn al Asad y la de Erbil, se esperaba la respuesta de Trump, quien podría atizar los tambores de guerra o pararlos.

Al parecer, optó por la segunda alternativa. En un mensaje en la Casa Blanca, Trump dijo que “no se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes” por los misiles lanzados sobre las bases; que Irán está dando señales de moderación, lo cual consideró una “buena noticia”, y aseguró que Estados Unidos “está listo para abrazar la paz con todos los que la buscan”, a la vez que dijo querer un “futuro de paz” para los iraníes.

Prometió imponer “de inmediato poderosas” sanciones económicas contra Irán, hasta en tanto no cambie de actitud, y defendió la decisión de ordenar el asesinato, el viernes pasado, del general iraní Qassem Soleimani, líder de las Fuerzas Quds, grupo de élite de la Guardias Revolucionarias iraníes, que desató la furia iraní.

Soleimani, aseguró, fue “el principal terrorista del mundo” y “debería haber sido liquidado hace mucho tiempo”. Tampoco se olvidó de advertir que “nunca” permitirá que Irán tenga armas nucleares y pidió a las otras potencias firmantes del acuerdo nuclear de 2015 a abandonarlo, como hizo su gobierno, en aras de renegociar un mejor pacto.

A la vez, volvió a acusar a su antecesor, Barack Obama, de firmar un “pésimo” acuerdo con Irán.

Por la noche, Reuters informó que en una carta a la que tuvo acceso, la embajadora estadounidense ante la ONU, Kelly Craft, anunció al Consejo de Seguridad que EU está “listo para involucrarse sin condiciones previas en negociaciones serias con Irán para evitar un mayor peligro para la paz y la seguridad internacional o una escalada del régimen iraní”.

Tras el ataque, el canciller iraní Mohamed Javad Zarif pareció indicar en Twitter que Teherán se daba por satisfecho con las “medidas proporcionadas en defensa propia” que tomó, y aseguró que su país “no busca la guerra”, pero responderá si es atacado. El ayatola Alí Jamenei dio el discurso triunfalista iraní por la represalia, que calificó de “bofetada” para Estados Unidos, y de advertir que puede haber más. “La cuestión de la venganza es otro tema”, dijo.

El gran perdedor fue Irak. Aliado de Estados Unidos, pero también de Irán, se encuentra entre la espada y la pared. Primero su territorio fue atacado para asesinar a Soleimani, tras lo cual exigió la retirada de tropas estadounidenses y denunció la violación de su soberanía. Luego vino la respuesta iraní, también en su suelo, lo que llevó al presidente iraquí, Barham Saleh, a rechazar que se busque convertir a Irak en un “campo de batalla para bandos de guerra”.

Pese a que por ahora Irán y EU se alejan del borde de la guerra, en Washington los demócratas acusan a Trump de carecer de estrategia coherente de seguridad. Hoy está previsto que se vote una resolución para limitar las acciones militares del mandatario en Irán.

México pide paz

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un exhorto a que no haya guerra entre EU e Irán, y ambas naciones solucionen sus conflictos por la vía del diálogo y la paz. Reiteró la postura mexicana de neutralidad, no intervención, respeto a la decisión que toman las naciones”. Exhortó “a que no haya guerra”.