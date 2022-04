“Es un socialista pero me gusta”; así ha sido la relación entre Trump y AMLO

El expresidente estadounidense, Donald Trump, dijo este fin de semana que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es "un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan (...)".

En julio de 2020, el entonces mandatario recibió al mexicano en la Casa Blanca y dijo que era un "buen hombre" y "amigo mío". Trump dijo entonces que la relación económica y de seguridad de los dos países estaba alcanzando "nuevas alturas".

El motivo de aquella reunión fue para abordar los lazos económicos, tras el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio.

AMLO declaró entonces: "Fracasaron los pronósticos. No nos peleamos. Somos amigos y vamos a seguir siendo amigos”.

"Usted no nos ha tratado como colonia, al contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso, estoy aquí. Para expresar al pueblo de el que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto", le dijo AMLO a Trump en los jardines de la Casa Blanca.

En el libro "Oye Trump", el ahora mandatario mexicano escribió: "Es una canallada que Trump y sus asesores se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos, justo antes de emprender la infame persecución y el abominable exterminio".

"El discurso con relación a México ha sido más respetuoso de cómo se expresaba anteriormente, cosa que agradecemos mucho", declaró López Obrador.

En el libro A la mitad del camino, el mandatario mexicano declaró: "Aunque muchas voces pronosticaron que el expresidente Donald Trump y yo íbamos a enfrentarnos, en los hechos la relación fue respetuosa y constructiva para nuestros pueblos y naciones". Agregó: "Por eso siempre he sostenido que con él nos fue muy bien".

El mandatario Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021 y eliminó el polémico Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocido como "Permanecer en México", que impulsado por Trump dejó varadas en México a unas 70 mil personas que esperaban una cita en una corte estadounidense para su trámite de asilo.

Este fin de semana, Trump afirmó que amenazó al gobierno mexicano con aranceles, con lo que consiguió "soldados gratis" en la frontera.