Empleados de Disney se oponen tras cambio de título de “hada madrina” por términos inclusivos

Empleados del parque temático de Walt Disney World en Florida y Disneyland en California se opusieron este jueves, luego de que la compañía afirmará el cambio de títulos temáticos de “hada madrina” por “aprendices de hada madrina” para respetar su género y pronombres personales.

Disney señaló que los empleados de distintas boutiques dejarían de ser conocidos por el título de “hada madrina en entrenamiento” por términos más neutrales.

“Esto es básicamente otra declaración política innecesaria y más complaciente con la izquierda marginal” indicó José Castillo, un empleado actual de Walt Disney Company.

Asimismo el blog Streaming the Magic, centrado en Disney, sugirió que, debido al cambio de nombre, "los miembros del elenco que quizás no se identifiquen como mujeres aún pueden ser parte del proceso para vestir y peinar a los niños sin tener que referirse a sí mismos como un personaje femenino de Disney".

De acuerdo con Fox News, la empresa en los últimos años ya había optado por nuevas versiones más inclusivas, empezando por omitir el uso de la frases "damas y caballeros, niños y niñas" en sus parques.

"Muchos de mis colegas aquí en Disney han estado en la compañía durante décadas; no pueden esperar para jubilarse debido a este impulso constante de agendas radicales", agregó Castillo. "No puedo enfatizar lo suficiente que la mayoría de las personas que trabajan en Disney no apoyan estas cosas".

"Esto no es lo que Walt Disney imaginó, y no es lo que los fanáticos de Disney se inscribieron”, finalizó.

