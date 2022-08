Embajada de EU emite alerta de viaje por violencia en Guanajuato

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este miércoles una alerta de seguridad por la violencia desatada en Guanajuato.

En un comunicado, la embajada señaló que “tras los numerosos actos de violencia confirmados el 9 de agosto, incluyendo el incendio de edificios y vehículos, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren sus viajes al estado de Guanajuato debido a la delincuencia”.

También advierte que los empleados del gobierno de Estados Unidos en el estado tienen restringido “viajar por la carretera 45 desde Irapuato a las ciudades de Silao y León”. Tampoco pueden viajar “a la zona al sur de la carretera federal 45D, Celaya, Salamanca e Irapuato”.

Recordó que “la violencia de las pandillas, a menudo asociada con el robo de petróleo y gas natural de la compañía petrolera estatal y otros proveedores, ocurre en Guanajuato, principalmente en las áreas del sur y el centro del estado. Es especialmente preocupante el elevado número de asesinatos en la región del sur del estado, asociados a la violencia relacionada con los cárteles”.



ALERT: U.S. GOVERNMENT TRAVEL RESTRICTIONS Following numerous confirmed acts of violence on August 9, including arson of buildings and vehicles, U.S. citizens are reminded to reconsider travel to Guanajuato state due to crime. https://t.co/CpMyRWstvB pic.twitter.com/GHtzmpIT7H

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 11, 2022