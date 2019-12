La senadora demócrata Kamala Harris anunció el martes que se retira de la carrera para las elecciones presidenciales de 2020, después de un periodo de campaña agitada, una recaudación de fondos decepcionante y su fracaso para destacar entre tantos candidatos.

"A mis seguidores, con gran tristeza, pero también con gran gratitud, suspendo mi campaña hoy. Pero quiero ser franca con ustedes: seguiré luchando todos los días por lo que ha sido la base de esta campaña: Justicia para la gente. Para toda la gente", dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Mi campaña para presidenta simplemente no cuenta con las fuentes de financiación necesarias para continuar", dijo a sus seguidores Harris, de 55 años, en un correo electrónico.



To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.

But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR

— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 3, 2019