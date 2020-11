Un día después de las elecciones en Estados Unidos, aún no hay un ganador en la contienda Trump-Biden, sin embargo, los estadounidenses no sólo votaron para elegir a su presidente, también lo hicieron por escaños en el Congreso, legalización de drogas y hasta por Kanye West.

Estos son algunos datos que nos dejan las elecciones en Estados Unidos.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se proclamó como ganadora en los comicios al Congreso de Estados Unidos por Nueva York con una amplia ventaja, con lo que logra su segundo mandato como una de las representantes del ala más izquierdista del partido.

Ocasio-Cortez ganó la reelección como congresista del distrito 14 de Nueva York.



Serving NY-14 and fighting for working class families in Congress has been the greatest honor, privilege, & responsibility of my life.

Thank you to the Bronx & Queens for re-electing me to the House despite the millions spent against us, & trusting me to represent you once more. https://t.co/MXG2Z2DV2F

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020