El tirador del 13 de julio era un "monstruo atroz", informó el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, luego de regresar al sitio del atentado en Butler, Pennsylvania.

“Nuestro movimiento para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande se mantiene más fuerte, más orgulloso, más unido, más decidido y más cerca de la victoria que nunca antes”.

“Hace exactamente 12 semanas… en este mismo lugar, un asesino a sangre fría intentó silenciarme y silenciar el mayor movimiento”, relató Trump. “Durante 16 segundos desgarradores, durante el tiroteo, el tiempo se detuvo mientras este monstruo despiadado desataba el mal puro desde su posición de francotirador”.

“Por la mano de la Providencia y la gracia de Dios, ese villano no logró su objetivo. No estuvo cerca de lograrlo. No detuvo nuestro movimiento. No quebró nuestro espíritu”.

Lee también Trump regresa a sitio del atentado en Pennsylvania, acompañado de Elon Musk; el multimillonario creó un comité de acción política

Trump rindió un sentido homenaje a Corey Comperatore, el bombero retirado que se encontraba en las gradas y que fue alcanzado por las balas errantes del aspirante a asesino, junto con otras dos personas heridas en el baño de sangre en el oeste de Pennsylvania.

Comperatore, de 50 años, estaba intentando proteger a su esposa e hijas de los disparos.

Su esposa Helen y sus hijas Allyson y Kaylee estaban entre los miembros de su familia que se unirían al expresidente como invitados especiales durante su regreso el sábado.

Otros invitados clave incluyeron al candidato a vicepresidente del Partido Republicano y senador de Ohio, JD Vance, el ex primer hijo Eric Trump y su esposa y copresidenta del Comité Nacional Republicano Lara Trump, y el magnate tecnológico Elon Musk.

Antes de la manifestación del sábado, se vio a agentes del orden peinando el techo que Crooks utilizó como percha y colocando semirremolques para bloquear la línea de visión hacia el escenario.

