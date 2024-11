Donald Trump, exmandatario y ganador de las elecciones en Estados Unidos, señaló el jueves que nominará al activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos, colocándolo al frente de una enorme dependencia federal que supervisa todo, desde la inocuidad de medicamentos, vacunas y alimentos hasta la investigación médica y los programas de la red de seguridad social Medicare y Medicaid.

Kennedy, un exdemócrata que se postuló como independiente en la contienda presidencial de este año, abandonó su candidatura después de llegar a un acuerdo para respaldar a Trump con la promesa de obtener un papel en la política de salud del nuevo gobierno.

Desde entonces, él y Trump se han convertido en buenos amigos, y Kennedy ha sido ovacionado frecuentemente en los mítines de Trump.

Kennedy ha difundido desinformación sobre la seguridad de las vacunas, incluida la promoción de una teoría totalmente desacreditada de que las vacunas infantiles causan autismo.

"El COVID-19 está diseñado para atacar a las personas blancas y a las negras. La gente más inmune son los judíos y los chinos".



Robert F. Kennedy Jr., a quien Trump acaba de anunciar como próximo Ministro de Sanidad de EEUU. pic.twitter.com/EUmJoBs3na — Principia Marsupia (@pmarsupia) November 14, 2024

También ha dicho que recomendaría eliminar el fluoruro del agua potable. Algunos expertos atribuyen la adición de este material a la mejora en la higiene dental.

Este personaje pintoresco contó durante la campaña varias historias extrañas, como que padece un gusano parasitario en el cerebro y que depositó un cachorro de oso muerto en Central Park, en Nueva York.

Kennedy Jr. ha vinculado además los tiroteos masivos en las escuelas con antidepresivos como el Prozac, ha denunciado que los demócratas reciben mucho más dinero de las farmacéuticas que los republicanos y está convencido de que las vacunas provocan autismo. Trump le había asegurado que tendría un puesto relacionado con la Sanidad en su futuro Ejecutivo.

El personaje también amenazó con despedir a los empleados de la FDA que han emprendido una “guerra contra la salud pública”. Enumeró algunos de los productos que, según él, la FDA había sometido a una “agresiva supresión”, como la ivermectina, la leche cruda y las vitaminas, así como las terapias con células madre y el oxígeno hiperbárico.

El The New York Times también recordó que “Kennedy tiene un historial de promover los posibles beneficios de la quelación, que es una terapia aceptada para eliminar metales pesados de la sangre tras una exposición grave, pero no para tratar el autismo”.

Alarma en los expertos en salud

El nombramiento provocó las alarmas de los expertos en salud pública.

“Robert F. Kennedy, Jr., no está ni remotamente calificado para el cargo y no debería estar cerca de las agencias basadas en la ciencia que protegen nuestra nutrición, seguridad alimentaria y salud”, dijo el doctor Peter Lurie, presidente del grupo de vigilancia de la salud pública Center for Science in the Public Interest.

Robert Kennedy JR. futuro secretario de Salud.



Va a exponer toda la verdad.



Ninguna de las ahora 72 vacunas e inyecciones (antes 16) que le ponen hoy día a los niños, ha sido probada como segura.



Ni una sola.🎯 pic.twitter.com/FyJPUrYZqW — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) November 14, 2024

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Mandy Cohen, dijo a The Associated Press: “No quiero volver atrás y ver a niños o adultos sufrir o perder la vida para recordarnos que las vacunas funcionan, y por eso estoy preocupada”.

“Cualquier desinformación que provenga de lugares de influencia y de poder es preocupante”, afirmó.

Durante la campaña, Kennedy dijo a NewsNation que Trump le había pedido que “reorganizara” agencias como los CDC, los Institutos Nacionales de Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Kennedy ha presionado contra los alimentos procesados ​​y el uso de herbicidas como el herbicida Roundup. Ha criticado durante mucho tiempo a las grandes granjas comerciales y las operaciones de alimentación animal que dominan la industria.

