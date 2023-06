Los familiares de dos niños asesinados por disparos mientras jugaban con gatitos en el patio trasero de su casa en Pennsylvania estaban de luto el jueves cuando las autoridades anunciaron que dos hombres fueron acusados ​​de sus asesinatos.

Los hermanos Jesús y Sebastián Pérez-Salomé, de 8 y 9 años, y una tercera víctima fueron asesinados el martes por la noche. Un adulto y un adolescente fueron acusados ​​del tiroteo y la policía dijo que estaban buscando a un tercer sospechoso.

En una entrevista telefónica el jueves desde su casa en Puerto Rico, el tío de los niños, Félix Muñiz Torres, dijo que su madre estaba trabajando en una tienda cercana cuando escuchó los disparos.

Ella corrió para encontrarlos baleados, dijo. Su otro hijo, de 13 años, afortunadamente estaba en un evento escolar.

“Está en estado de shock y no puede hablar coherentemente”, dijo Muñiz Torres.

Describió a sus sobrinos como “muy inocentes y educados”, siempre juntos jugando, sobre todo con sus figuras de superhéroes.

“Eran muy cercanos”, dijo.

Alex Torres Santos, de 22 años, y un joven de 16 años fueron acusados ​​de tres cargos de homicidio criminal, dijo el jueves el fiscal de distrito del condado de Lebanon, Pier Hess Graf, en una conferencia de prensa en Lebanon. También enfrentan delitos de asalto agravado, conspiración y armas relacionados con el tiroteo en la urbe, en una región agrícola aproximadamente a 110 kilómetros (70 millas) al noroeste de Philadelphia.

Todavía se busca a un tercer hombre y probablemente enfrentará cargos similares, dijeron las autoridades. Santos estaba bajo arresto domiciliario por varios cargos no relacionados y llevaba un monitor de tobillo en el momento del tiroteo.

Un vecino de 33 años que resultó herido por una bala perdida fue operado y permanece hospitalizado, pero se espera que se recupere, dijeron las autoridades.

Aparentemente, los tiradores apuntaron a la tercera persona que murió, Joshua Lugo-Perez, de 19 años, por lo que las autoridades llamaron “una discusión previa”. Él y los niños vivían en la casa donde ocurrió el tiroteo, pero Lugo-Perez no era pariente de ellos.

Jesús Pérez-Salomé fue declarado muerto en la escena. Sebastián Pérez-Salomé y Lugo-Pérez fallecieron tiempo después en hospitales.

Los enterrarán en Puerto Rico

Una vez que se completen las autopsias, la familia traerá a los niños de regreso a Puerto Rico para ser enterrados, dijo Muñiz Torres. Expresó su gratitud por la gran cantidad de apoyo y donaciones que respondieron al llamado Go Fund Me para recaudar fondos para su funeral.

La familia había venido a Estados Unidos en 2019 para perseguir el sueño americano de encontrar mejores oportunidades que las que se ofrecían en su isla caribeña. Pero la vida no había sido fácil. Hace sólo un año, habían perdido todo lo que tenían en un incendio en su apartamento anterior que comenzó debido a un problema eléctrico, dijo Muñiz Torres.

Un equipo SWAT del condado de Lebanon arrestó a Santos en su apartamento el miércoles. Las autoridades dijeron que intentó huir de la residencia, pero fue capturado ahí, mientras que el sospechoso adolescente fue arrestado más tarde en un apartamento cercano donde intentaba esconderse. Se encontraron municiones y múltiples armas de fuego en el apartamento donde arrestaron a Santos, dijeron las autoridades.

Graf, el fiscal de distrito, dijo el jueves que los sospechosos podrían enfrentar la pena de muerte, pero esa decisión aún no se ha tomado. No estaba claro el jueves si alguno de los sospechosos había contratado a un abogado, y los registros judiciales no estuvieron disponibles de inmediato.

