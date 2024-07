Washington.— La presión económica y mediática creció ayer sobre la candidatura presidencial del mandatario Joe Biden.

La heredera de la fortuna de la familia Disney, Abigail Disney, advirtió que no otorgará más fondos al Partido Demócrata hasta que el presidente abandone la carrera presidencial, tras su desastrosa actuación en el debate del 27 de mayo.

En declaraciones a CNBC, Abigail Disney, nieta de Roy O. Disney, cofundador de The Walt Disney Company, declaró que planea suspender las donaciones al partido que ha financiado durante años hasta que Biden se haga a un lado y permita a otro candidato contender contra el republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. “Si Biden no dimite, los demócratas perderán. De eso estoy absolutamente segura. Las consecuencias de la pérdida serán realmente nefastas”, alertó.

Abigail Disney es una de las grandes donantes de los demócratas. En abril donó 50 mil dólares al comité de acción política (PAC) Jane Fonda Climate, según una declaración de la Comisión Federal Electoral retomada por el medio. Además, Disney donó 150 mil dólares en 2014 a Planned Parenthood Votes, un PAC afiliado a la organización sanitaria sin ánimo de lucro, según OpenSecrets. La multimillonaria también mencionó una posible alternativa: la vicepresidenta Kamala Harris.

De acuerdo con The New York Times, no es sólo Disney: otros donantes demócratas han decidido tomar cartas en el asunto y forzar a Biden a dar un paso al costado, si no lo hace voluntariamente. Un grupo de ellos está trabajando para recaudar hasta 100 millones de dólares para una especie de fondo garante, que se llamaría Next Generation PAC y se usaría para apoyar a un candidato sustituto. Si Biden no renuncia a la nominación, el dinero podría utilizarse para ayudar a los candidatos de la segunda vuelta, según personas cercanas a la iniciativa que hablaron con el Times.

Además, la revista The Economist se sumó, con su portada, a los medios de comunicación que lanzan un llamado al presidente estadounidense para que se haga a un lado y permita a otro candidato demócrata competir y tratar de evitar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

“El presidente y su partido se presentan como los salvadores de la democracia. Sus actos dicen lo contrario”, advirtió el medio, que se suma así a los consejos editoriales de The New York Times, The Atlanta Journal, Chicago Tribune y The Boston Globe. The Economist instó a los miembros del Partido Demócrata a “mirarse al espejo” y dejar de lado “su ambición” para poder buscar a otro candidato que desafíe a Trump; de lo contrario, alertó, los estadounidenses tendrán que elegir “entre lo incapaz y lo inefable”.

Mientras, Biden confesó en una reunión el miércoles con gobernadores demócratas en la Casa Blanca que debe dormir más y evitar eventos después de las 20:00 horas, según medios de Estados Unidos. Ayer prometió permanecer en la carrera. “No voy a ninguna parte”, respondió al comentario de uno de sus seguidores, durante una celebración en la Casa Blanca por el Día de la Independencia estadounidense. Agencias