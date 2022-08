Domino’s se declara en quiebra y sale de Italia, la cuna de la pizza

Las últimas sucursales de Domino’s Pizza, en Italia, cerraron después de que la empresa se declaró en quiebra.

De acuerdo con el sitio Bloomberg, primero en informar de la noticia, señaló que el titular de la franquicia, ePizza SpA, se vio afectado por la pandemia.

En las redes sociales, usuarios señalaban como un “absurdo” que Domino’s quisiera llevar pizza al país que es la cuna de esa comida.

En Twitter, Alicia Smith comentó que abrir un Domino’s en Italia era como intentar vender nieve en el Polo Norte.

Trying to open Dominos Pizza in Italy is like trying to sell snow in the North Pole. https://t.co/X52M3bzfs2

— Alicia Smith (@Alicia_Smith19) August 9, 2022