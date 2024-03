Este 21 de marzo se conmemora el “Día Mundial del Síndrome de Down”, una fecha establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de “resaltar la importancia de garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales” de las personas que tienen esta condición genética. Con esta idea, cada año se replica una particular campaña que invita a todas las personas, aunque en especial a los más chicos, a usar medias de distintos colores para ir al colegio a cualquier lugar al que vayan.

“¡Queremos que el mundo hable sobre el Día Mundial del Síndrome de Down! ¿Como puedes ayudar? ¡Usando muchos calcetines! Pero no cualquier calcetín… usa calcetines de colores brillantes, calcetines largos, calcetines estampados, 1 calcetín, incluso 3 calcetines para 3 cromosomas. Si normalmente no usas calcetines, ¡hazlo! ¡Úsalos en casa, guardería, escuela, colegio, universidad, trabajo, juego, viajes, vacaciones, donde quiera que estés el 21 de marzo! Así es como puedes involucrarte”, dice la página oficial Día Mundial del Síndrome de Down (WDSD, por sus siglas en inglés).

Se eligió el 21 de marzo porque “el mes 3 y el día 21 evocan a “la trisomía 21 o la triplicación del cromosoma 21, que da origen al denominado “Síndrome de Down”, explican expertos.

Lee también: El Síndrome de Down no ha frenado a Mónica Arce, ganadora de 12 premios como Mejor Actriz

La celebración busca promover la conciencia social, ”especialmente en relación con los niños, niñas y adolescentes que viven con esta condición”. El énfasis está puesto en la necesidad de crear condiciones propicias para su desarrollo integral, a fin de asegurar “un óptimo nivel de autonomía, independencia individual y la capacidad de tomar decisiones personales a lo largo de sus vidas”

“Uno de los pilares destacados es el acceso a la salud y la educación inclusivas y de calidad para las personas con síndrome de Down”, remarca la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y destaca que el llamado a la reflexión está dirigido, sobre todo, a las familias, equipos docentes y la sociedad en su conjunto. La apuesta es “crear un ambiente que fomente la igualdad de oportunidades”.

Qué es el síndrome de Down

El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21. A nivel mundial, la incidencia estimada de esta condición se sitúa entre uno de cada 1.000 y uno de cada 1.100 recién nacidos.

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. De acuerdo al Centro del Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, “determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer”.

Lee también: Derechos Humanos de Hidalgo ofrece disculpa pública a menor con síndrome de down, víctima de discriminación

Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos lograron mejorar la calidad de vida de las personas que nacieron con el síndrome.

“El vínculo con la familia es lo más importante para el desarrollo de cualquier persona. La paciencia, el amor, la confianza de la familia son fundamentales para el crecimiento de las personas con síndrome de Down. Además de la ayuda de los profesionales, los apoyos y la inclusión social son muy importantes para que una persona con síndrome de Down tenga una vida plena”, señalan desde ASDRA.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare