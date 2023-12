Pachuca.- Con un enfático “les fallamos, así como les fallamos a ustedes, le fallamos al sistema no jurisdiccional” , la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Ana Parra ofreció una disculpa pública a un menor de edad y a su familia, quien en el 2019 fue víctima de discriminación.

En el marco del día internacional de las personas con discapacidad, la ombudsperson ofreció una disculpa pública para la restauración de la dignidad humana al niño A.D.R y a sus familiares como víctimas indirectas.

Explicó que en agosto del 2019, la institución actuó de manera inadecuada e insuficiente en la investigación de los actos de discriminación que vivió el menor.

En el 2018, los familiares del infante ingresaron una queja en contra del Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento cuyo personal se negó a brindarle clases de natación, debido a su condición de síndrome de down. Sin embargo, el entonces titular de Derechos Humanos, Alejandro Habib señaló que no hubo acto de discriminación.

Ante ello se mantuvo la lucha de los padres del menor en el 2020 la Comisión Nacional, emitió una recomendación al entonces mandatario Omar Fayad y Alejandro Habib por la violación del derecho a la igualdad.

La funcionaria destacó que si bien en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no establecía la obligación de ofrecer una disculpa pública, esta se realizó para atender el interés superior de la niñez .

Indicó que parte de la reparación integral del daño recae en dignificar a la víctima de la mano de las instituciones. Por ello lamentó el impacto que pudo haber tenido en la vida del infante la inadecuada, acción y resolución de quejas.

Durante este acto el padre del niño quien aceptó la disculpa pública, manifestó que lo que vivió su familia derivado de estos hechos no debe volverle a pasar a nadie más . Que los errores no sean repetidos enfatizo.

“Hace cuántos años esta Comisión falló en la protección de mi hijo, en ese entonces un niño hoy un adolescente quién fue discriminado por su condición de síndrome de Down, y esta Comisión no lo apoyó y no lo defendió, donde se vulneró su dignidad humana y la vida de los integrantes de nuestra familia cambió para siempre “.

