Día de las Madres en EU: celebrar la vida

Miami.— El Día de la Madre de este 2022 en Estados Unidos fue más que especial por varias razones. Las personas sienten que hasta cierto punto el Covid-19 está controlado, parece que el desempleo y la inflación están tocando fondo y pronto comenzará una fuerte recuperación. Pero lo más importante: están vivos y ahora es su turno de reinventarse y las madres son un motor muy importante para ese propósito.

“Pudimos reunirnos en familia. Después de dos años [por la pandemia], no fueron felicitaciones por el teléfono o la computadora; esta vez nos abrazamos, nos besamos y volvió a ser como antes o muy parecido”, cuenta emocionada a EL UNIVERSAL Laura Martínez.

“Mi hija y mi esposo son todo para mí; este es como un año de reinicio, de reenganche, como que debemos reiniciar nuestras vidas donde se quedaron [antes de la pandemia], pero de mejor manera y eso es lo que le he pedido de regalo a toda mi familia. Hoy las cosas materiales no son lo más importante, somos sobrevivientes y ahora nuestras vidas deben ser mejores”, dice.

Las madres mexicanas y mexicano-estadounidenses, así como muchas centroamericanas, pudieron tener festejo doble por el Día de la Madre: el de Estados Unidos, el domingo pasado, y el de México, Guatemala y El Salvador, este martes.

“Gracias a Dios la pandemia ya no es un peligro tan serio como lo fue [durante 2020 y 2021] y este día tan lindo [para las madres] nos han dejado reunirnos y festejar con algunos familiares”, señala a este diario Tania Hernández, quien vive en una residencia para ancianos en Los Ángeles, Florida. Tania asegura haber sentido miedo durante los peores momentos de la pandemia: “Aquí nos cuidan muy bien, pero aun así, ya ves, nuestra edad y algunos achaques, sentía miedo a veces [de enfermar]. Un par de amigas ya no están con nosotras y eso es muy triste. Pero pienso en ellas y este festejo se los dedico con mucho amor”.

Para las mujeres que están por dar a luz, la alegría es inmensa: “Es la primera vez que voy a ser mamá, tengo siete meses, en julio nace y estoy súper emocionada”, asegura Estefanía Rivera, quien vive en Miami, Florida: “Es un niño. No quise dejar de celebrarlo con él y su papá, aunque no estamos casados ni vivimos en pareja, pero ambos queremos que nuestro hijo esté bien. Cuando crezca le voy a contar cómo festejamos los tres nuestro primer Día de la Madre juntos”.

Energía positiva

Después de dos años de no poder salir a la calle sin cubreboca, hoy hasta resulta extraño ver a las personas con el rostro descubierto. “Sabemos que una recaída [por nuevas variantes del Covid-19] podría suceder, pero no debemos quedarnos ahí, en lo que podría pasar. Simplemente no ha ocurrido y si hay que volver a las mascarillas, volveremos, pero no debemos sostener ese tipo de estrés que de momento no existe”, explica el sicólogo Edgar Villamil desde Los Ángeles, California; “días como este [de festejo] son muy positivos porque recalcamos que vamos por buen camino y aunque los riesgos aún existen, lo importante es llenarnos de esa energía que da estar contentos, positivos y desestresados”.

“No hace falta un hombre para ser feliz”

“Ser madre soltera no hace ninguna diferencia para poder celebrar este día de una manera completa, llevo años siendo madre y padre de mi hija y es lo mejor en la vida que pudo sucederme”, comenta Silvia Amador, especialista en Bienes Raíces en Los Ángeles, California. “Si un día encuentro a un hombre trabajador y sincero, que ame todo lo que mi hija y yo somos, será también un aliciente [en nuestras vidas], pero no es algo que me haga falta para ser feliz y poder compartir con mi hija y mis seres queridos días como hoy”.

Las flores de todos colores acompañaron esta celebración a lo largo y ancho de la Unión Americana desde el pasado domingo y hasta este martes 10 de mayo. También esto marcó una diferencia con los dos años de pandemia, cuando no se recomendaba regalar flores ante la incertidumbre de si alguien las había olido o respirado cerca de ellas antes. Para los comerciantes, ha sido una gran noticia.

“Este año sí pudimos recuperar y ganar lo que invertimos en flores”, cuenta Angelina, propietaria de una tienda floral en Houston, Texas: Angelina’s Designs: “Es un negocio familiar y esperamos que [a partir de este año] vuelva a ser próspero y podamos tener días tan buenos como el domingo y hoy [martes]; nosotros celebraremos también que todo parece volver a la normalidad”.

Lejos de la familia

Para las madres migrantes esta fecha tiene un significado distinto, al tener lejos a sus hijos y nietos: “En días como hoy, en realidad hay más dolor que alegría y mejor trato de pensar que es un día común y corriente”, admite Rosa, quien pidió el anonimato. Ella llegó hace cuatro años a California con la intención de traerse a sus dos hijos: “Aún no estoy en condiciones de que vengan, pero no voy a parar hasta ese día; voy a seguir trabajando duro para ellos”.