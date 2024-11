El departamento 307, ubicado en la torre 11 del condominio Las Praderas en Comas, en Lima, la capital peruana, fue hasta hace una semana el escondite de un asesino en formación, un presunto policía que atacó a cinco mujeres aproximadamente.

Un individuo que durante el día vestía el uniforme policial y por las noches buscaba a posibles víctimas en redes sociales. En ese lugar, el miércoles 13 de noviembre, Darwin Condori asesinó, desmembró y descuartizó a Sheyla Cóndor. Meses antes de este crimen, habría agredido sexualmente a otras cuatro mujeres.

A la fecha, no se sabe si son las únicas víctimas del suboficial, pero lo que sí se conoce es cómo actuaba. Las mujeres que lo conocieron coincidían en algo: él se mostraba como un sujeto que calculaba todo.

Regularmente, invitaba chicas a su departamento y compraba algo para tomar. Una vez bebiendo, generaba un ambiente de confianza. Él solo preparaba los tragos. Casi todas, después de su última copa servida por Condori, perdían el conocimiento.

Dolorosas palabras de la madre de Sheyla Cóndor, víctima de feminicidio por el policía Darwin Condori, durante la marcha #25N frente a la Dirincri. pic.twitter.com/SGzb3QZpjG — Alex Febrero (@AlexFebrero_) November 23, 2024

Feminicidios en Perú: los primeros casos

La noche del 28 de enero del 2023, un grupo de tres amigas llegó a su departamento. Solo una de las jóvenes conocía a Condori. En el lugar se encontraron con otros dos policías: Jerry Albornoz y Jony Aylas, suboficiales de la PNP.

Ellas bebieron, aunque no demasiado. Cerca de la medianoche, una se sintió mal y, por sugerencia de Condori, ingresó a dormir sola a su habitación.

Luego de dos horas, otra comentó que era tarde y debían retirarse, pero uno de los policías le respondió: “Qué aburrida eres, ¿ya te vas? Acéptame un vaso y te vas”. La joven accedió a beber un trago preparado por Darwin y perdió el conocimiento.

“Cuando yo reacciono, ya estaba pasando el médico legista por una violación”, contó una de las víctimas. Esa noche, las jóvenes fueron dopadas y presuntamente violadas sexualmente por los policías.

Cuando dos de las chicas se despertaron, salieron del departamento y llamaron a la policía. Aproximadamente a las 6:50 a.m. de la mañana siguiente, dos policías de la comisaría de Santa Luzmila llegaron al condominio. Las jóvenes les dijeron que faltaba una y que ella estaba aún en el departamento.

Según la denuncia policial a la que accedió El Comercio, cuando los policías ingresaron a buscar a la tercera víctima, la encontraron en la cama del sujeto. Él solo atinó a decir que era “su amiga”.

Condori permaneció detenido por 15 días y luego salió en libertad. Según narraron las agraviadas, solo lo suspendieron seis meses en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los otros dos policías que estuvieron en la reunión también fueron denunciados y continuaron con sus labores en la institución. Incluso uno de ellos fue condecorado. A la fecha, la PNP ha evitado confirmar si ellos están en actividad pese a las insistencias de El Comercio por obtener descargos.

En un país de feminicidas, la única foto que se debe compartir es la del asesino. Que todos sepamos quién asesinó a Sheyla. 👇 pic.twitter.com/SrQB2YvgWw — María Elena González (@urubambina) November 18, 2024

Con todas las pruebas del caso, las jóvenes no han obtenido justicia. “Nosotras tenemos el caso en proceso. La fiscal nos da a entender que se puede caer porque dice que faltan pruebas. ¿Qué quería, encontrarnos muertas a las tres?”, señaló una agraviada. La policía dijo que investiga cómo, a pesar de estos casos, el oficial seguía libre.

Darwin Condori: así actuaba el depredador sexual

En marzo de este año, una joven accedió a salir con Darwin. Aunque inicialmente acordaron ir a la playa, él la persuadió para ir a su departamento. Al igual que en el caso anterior, luego de un trago servido por él, la mujer perdió el conocimiento. Cuando se despertó, estaba desnuda en la cama del suboficial y se sentía mal. Además, su ropa la encontró tirada en el baño.

Ella contó que abandonó el lugar y con las fuerzas que le quedaban llegó hasta Los Olivos, donde fue auxiliada por unos vecinos. Permaneció durante casi todo un día mareada, con un intenso dolor de cabeza y cuerpo. Tras lo sucedido, decidió no denunciar por vergüenza.

“He pedido ayuda llorando, pero no me han hecho caso”

La madre de Sheyla Cóndor, de 26 años, alertó a las autoridades de la desaparición de su hija el miércoles 13 de noviembre y mostró una conversación de Whatsapp de su hija con el suboficial, con la dirección de su domicilio en el distrito de Comas, pero la denuncia solo fue aceptada el viernes 15.

El sábado último fueron encontrados los restos descuartizados de la víctima en una maleta en la vivienda del principal sospechoso, Condori, quien era buscado por las autoridades desde entonces.

“Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, contó a la emisora RPP la madre de Cóndor.

“Nos falta una más. Sheyla Cóndor tenía 26 años y Darwin Condori, un policía, es el principal sospechoso de su asesinato. Las Comisarías de (los distritos de) Comas y Santa Anita también deben dar explicaciones sobre su accionar. Hacemos un llamado a los medios de comunicación a comunicar con enfoque sensible este caso”, indicó la organización feminista Manuela Ramos junto al lema “la Policía no nos cuida”.

Sheyla Cóndor no fue su única víctima y según denuncias y testimonios otras cuatro mujeres fueron abusadas por el policía. Detrás de su imagen, Darwin Condori escondía un criminal en formación https://t.co/qUCGd2LlIl — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) November 24, 2024

Feminicidio en Perú: hallan al policía muerto

“Aprendamos a vivir con las decisiones que tomemos”, escribió Darwin Condori en una de sus varias publicaciones en TikTok. El martes de esta semana, no meditó su frase y se quitó la vida seis días después de asesinar a Sheyla Cóndor.

El cuerpo del agente de 25 años fue encontrado sin vida en un hotel del popular distrito limeño de San Juan de Lurigancho, tras un dispositivo policial que lo buscó en una treintena de alojamientos.

El jefe de la División de Investigación Homicidios de la Policía Nacional, coronel Ricardo Espinoza, indicó que se le encontró suspendido (de una cuerda), con un corte en la muñeca izquierda y una carta dirigida a sus familiares.

