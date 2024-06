Tres continentes se ven afectados por olas de calor extremo que ahogan a las ciudades y que han dejado miles de muertos; los expertos alertan que las temperaturas registradas indican que el verano de 2024 será peor que el de 2023, considerado ya como el más caliente en 2 mil años.

Calor en Asia

De acuerdo con el recuento oficial, mil 81 personas de unos 10 países murieron este año en el gran peregrinaje anual a La Meca, en Arabia Saudita, por causas relacionadas con el calor.

El Hach, el peregrinaje que es uno de los pilares del Islam con el que debe cumplir todo musulmán que disponga de medios suficientes para hacerlo, tiene fechas variables, dependiendo del calendario lunar islámico. Sin embargo, este año cayó a las puertas del tórrido verano saudita.

El centro nacional meteorológico reportó estos días una temperatura de hasta 51.8 ºC en la Gran Mezquita de La Meca, la ciudad santa donde el profeta Mahoma inició su predicación.

Un estudio saudita publicado en mayo señala que las temperaturas en los lugares donde se llevan a cabo los rituales aumentan en 0.4ºC centígrados cada diez años.

En India, la ola de calor ha causado la muerte de más de 100 personas en un mes y provocado más de 40 mil casos sospechosos de insolación en los últimos tres meses y medio, según datos del Ministerio de Salud.

Entre el 1 de marzo y el 18 de junio, 110 personas murieron después de sufrir golpes de calor, según datos del ministerio proporcionados a The Associated Press. Las autoridades no comentaron al respecto.

Nueva Delhi registró el miércoles su noche más cálida en al menos 55 años, y el Observatorio Safdarjung de India informó una temperatura de 35.2ºC a la 1 de la madrugada.

Altas temperaturas en Europa

En Europa, temperaturas abrasadoras han desatado incendios en países como Grecia, donde hasta el miércoles se registraban 62 incendios forestales, incluyendo uno a las afueras de Atenas, que obligó a las autoridades a evacuar a miles de personas.

Las altas temperaturas, superiores a los 43 grados, obligaron a cerrar todos los monumentos arqueológicos de Atenas, como también las escuelas de educación primaria en varias zonas del país.

Portugal también lucha contra sus propios incendios, mientras que en Serbia, los meteorólogos pronosticaron temperaturas de alrededor de 40 grados esta semana, impulsados por los vientos del norte de África.

En Italia, la isla de Sicilia está inmersa en una sequía "dramática" y bajo riesgo de desertificación, alertaron esta semana varios observadores, que avisan de sus repercusiones en la agricultura y la ganadería.

Otras regiones italianas como Las Marcas, Emilia-Romaña, Umbría, Abruzos o la isla de Cerdeña tienen entre un 30 y 50 % de su territorio en estado de debilidad ambiental y bajo riesgo de desertificación.

La ola de calor ha dejado varios turistas muertos y desaparecidos. En la isla griega de Mathraki, un estadounidense fue hallado muerto el lunes, convirtiéndolse en el tercer deceso de un turista en una semana.

Ola de calor en América

Estados Unidos vivirá temperaturas más altas de lo normal durante todo el verano, de julio a septiembre, pronosticó el jueves una agencia gubernamental, en momentos en que gran parte del país atraviesa la primera gran ola de calor del año.

"Lo que estamos previendo es que en general gran parte de Estados Unidos, excepto unos pocos lugares, tendrá temperaturas por encima de lo normal", dijo en una conferencia de prensa Johnna Infanti, meteoróloga de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El noreste de Estados Unidos atraviesa en estos momentos una gran ola de calor, justo cuando comienza oficialmente el verano. Alrededor de 95 millones de estadounidenses están bajo algún tipo de advertencia o aviso por calor, según el sitio gubernamental heat.gov. Se espera que las altas temperaturas duren hasta el fin de semana, según el Servicio Nacional de Meteorología.

"La llegada temprana del calor en la temporada de verano, la persistencia del calor durante varios días, los vientos ligeros y la nubosidad limitada serán factores agravantes", informó el servicio meteorológico.

"Se insta a quienes no tienen acceso a un aire acondicionado confiable a que encuentren una manera de refrescarse", añadió.

El miércoles, la pequeña ciudad de Caribou, Maine, alcanzó su temperatura récord de 35.5 grados celsius. Las ciudades de Nueva York y Washington superaron nuevamente los 30 grados el jueves.

Según los expertos de World Weather Attribution (WWA), el calentamiento global está haciendo 35 veces más probables las olas de calor mortal como las que han afectado a Estados Unidos, México y Centroamérica desde mayo.

