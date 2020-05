De Australia a México, un viaje que hasta ahora parece imposible por Covid-19

La madrugada del pasado jueves, tras días de negociación de la Embajada de México en India con ese país y con aerolíneas, y luego de gestionar permisos de traslado ante la policía de Pune, se logró que Jorge, Dafne, Seiichi y Verónica lograran salir desde Mumbai hacia territorio mexicano ante la pandemia por Covid-19.

Si bien las embajadas de México en distintas partes del mundo han gestionado traslados de connacionales, Diego Bado buscó “por todos lados” la opción de llegar a nuestro país, pero hasta ahora no ha encontrado una ruta para regresar desde Sidney, Australia, donde vive desde hace 5 años.

Diego, quien era líder en una empresa de hospitalidad en ese país, contó a EL UNIVERSAL que ya tenía un viaje planeado a Nueva Zelanda para después regresar, en abril, en un vuelo directo a México, pero a finales de marzo se quedó sin trabajo y varado en territorio australiano por el coronavirus. Dejó el estudio que rentaba con otra persona y se trasladó a la casa de unos amigos, para pasar la cuarentena.

A Diego le cancelaron su vuelo del 11 de abril y constantemente cambiaban el estatus, por lo que compró otro boleto para adelantar el regreso. Al llegar al aeropuerto le dijeron que como mexicano no podía hacer conexión doméstica en Canadá porque tuvo que haber comprado un vuelo de Sidney a Vancouver y de Vancouver a la Ciudad de México, pero esos trayectos se habían cancelado y los estaban sacando desde Toronto ante las restricciones impuestas por ese país.

Y así empezó la odisea de Diego para tratar de regresar a México, al igual que cientos de mexicanos en Australia. Contactó a la Embajada de México en ese país, y le informaron que había vuelos para Estados Unidos, “supuestamente todavía” para Canadá, Japón y Europa.

“Yo no puedo ir a Estados Unidos porque no tengo Visa y mi cita de la Visa se canceló porque cerró todo aquí en Australia. Todas las oficinas del Gobierno estaban cerradas”, mencionó a la Embajada.

Le ofrecieron salir por Inglaterra; irse de Sidney a Catar, de Catar a Londres, y de Londres a México. Buscó los boletos pero la ruta era distinta y con diferentes compañías aéreas, lo que elevaba el costo a casi 40 mil pesos.

Ante el movimiento de vuelos y cancelaciones, no había nada seguro para el regreso y otra opción que le propusieron fue quedarse en un hotel de Londres.

Además, él no quiso irse a Europa por el riesgo de contagiarse de coronavirus. Ante las cancelaciones de vuelos directos de Londres a México, tenía que volar a París o Amsterdam, con la incertidumbre de que también se cancelaran.

“Pero es quedarse ahí a la deriva, es gastar dinero, no sé si se vuelva a cancelar ese vuelo de Londres a México y te irías de Guatemala 'para entrar a guatepeor' porque al menos en Sidney estoy con amigos, estoy en una casa, estoy comiendo, pago una renta simbólica.

“Cancelé todo, le expliqué a la Embajada, les dije que no me iba a ir, que me iba a quedar hasta donde supuestamente iban (en días pasados) a correr aviones por Chile, pero me di cuenta que no había vuelos, los cancelaron”, contó Diego, quien añadió que tuvo que extenderse todo mayo. Además que el vuelo tenía un costo de 50 mil pesos.

En cuanto a la opción de regresar desde Japón, tenía que llegar al aeropuerto de Narita. “El único vuelo era de Sidney al aeropuerto de Haneda y de ahí tenías que viajar en autobús al aeropuerto de Narita, como media hora o 40 minutos, pero al hacer ese trasbordo es entrar al país y debes de tener una Visa”, contó, pero no había ninguna aerolínea de Australia que volara a Narita.

Diego sacó una cita en la embajada de Japón en Australia, pero le dijeron que ninguna personas proveniente de donde él reside podía entrar al país asiático. Y así Japón quedó fuera de las opciones.

Reconoció que en cuanto a atención le fue bien porque había gente de la Embajada de México en contacto con los mexicanos en Australia.

Si bien Diego paga impuestos en Australia, también con su permiso recibe una cantidad “como ayuda” ante la pandemia por Covid-19.

“La cosa es salir del país o salir de este apuro, vaya, qué no te enfermes porque ese es otro miedo, estás enfermo aquí y no sabes si te van a atender. No eres ciudadano y tienes esa incertidumbre”, señaló Bado.

Confió en que el 2 de junio ya haya vuelos de Chile hacia México para poder regresar y estar con su familia.

De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), van 12 mil mexicanos que han regresado al país tras haber quedado varados en otras partes del mundo.

América Latina es la región en donde mayor número de connacionales han retornado, con 6 mil 303. De Europa han regresado 3 mil 943 connacionales; 557 de África; 240 de América del Norte; 767 de Asia-Pacífico y 193 de Medio Oriente.

Aún quedan varados 2 mil 668 compatriotas por la complicación que representa el retornar a México por distintos medios, informó la SRE.

Marcelo Ebrard, secretarrio de Relaciones Exteriores, destacó la labor desempeñada de las 80 embajadas y 67 consulados de México para brindar protección y atención a los mexicanos “en este difícil contexto”.

“Nuestras embajadas y consulados alrededor del mundo trabajan al máximo de sus capacidades ante la imposición de medidas restrictivas nacionales y regionales

muy distintas, así como la constante cancelación de vuelos y reducción de frecuencias en diversas rutas”, destacó la SRE.



El @GobiernoMx, mediante la @SRE_mx, pone a su disposición el nuevo formulario de atención a turistas mexicanos en el exterior afectados por COVID-19. https://t.co/rjMzN278NZ pic.twitter.com/gKJyRrNaqV — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 20, 2020

Al respecto, Diego, con otro grupo de más de 100 mexicanos, han pedido a la Embajada de México en Australia: “no queremos que nos lleven gratis, estamos dispuestos a pagar, pero que haya un vuelo”.

Asimismo, la Embajada de México en ese país sugirió “ampliamente a las personas que se encuentren en Australia (...) contemplen la posibilidad de regresar lo antes posible a nuestro país”.

Cabe señalar que desde el 25 de marzo, los ciudadanos australianos no tiene permitido salir del país, salvo “por causas excepcionales”, refirió la Embajada.

“La única excepción son los ciudadanos mexicanos que ostenten la nacionalidad australiana, o visas de residente permanente”, agregó.

Ante el cuestionamiento de si se estaba organizando un avión para repatriar a mexicanos en Australia, la Embajada respondió que no debido a que seguían abiertas opciones comerciales para volar hacia México.

Los mexicanos en Australia se han enterado que connacionales lograron llegar a México por Estados Unidos pero si no se tiene una Visa estadounidense no se puede tramitar una de “emergencia”.

