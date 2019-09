Critican a hijos de Trump por sentarse en zona para personas con capacidades diferentes

Nueva York.- Los hijos mayores del presidente estadounidense Donald Trump acudieron hoy a la sede de Naciones Unidas para escuchar el discurso de su padre y mostrarle apoyo. Pero su presencia desató críticas y memes, cuando usuarios de Twitter notaron que estaban sentados en los lugares reservados… para personas con capacidades diferentes.

Eric Trump, acompañado de su esposa Lara; Ivanka Trump, acompañada de su esposo Jared Kushner, asesor especial del mandatario; Donald Jr. Con su novia Kimberly Guilfoyle, y Tiffany se sentaron juntos para escuchar a Donald Trump hablar de temas como migración, Irán, China y Venezuela, entre otros.

La esposa del mandatario, Melania, fue sentada aparte, y el hijo de ambos, Barron, de 13 años, no acudió.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar cuando se difundió una foto en la que, frente a donde está sentado Kushner, se ve una indicación de que esa zona era para personas en silla de ruedas.

“¿Por qué están sentados en la zona restringida para quienes usan silla de ruedas?”, tuiteó la usuaria @MollyJongFast.

Otro usuario, @v12 hockey, tuiteó: “La sección para personas con capacidades diferentes mostró casa llena para el discurso de Trump”.



@AnnaRompage comentó: “no es por ser rudo, pero encaja a la perfección que todos estén sentados en la sección para personas con capacidades diferentes”.



