“Creo que olvidó a Margaret Thatcher”; Putin responde a señalamientos de Boris Johnson

El “pique” entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente ruso, Vladimir Putin, continúa. Después de que el primero criticara la “masculinidad tóxica” del segundo y dijera que una mujer no iniciaría una invasión, el segundo le recordó a la fallecida exprimera ministra Margaret Thatcher.

En entrevista para la cadena alemana de televisión ZDF, Johnson calificó el martes la decisión de Putin de invadir Ucrania como un “ejemplo perfecto de masculinidad tóxica” y aseguró que “si Putin fuera una mujer, lo que obviamente no es, no creo realmente que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho, de invasión y violencia de la manera que lo hizo”.

Días antes se había burlado de las fotos de Putin con el torso desnudo, y bromeó con los líderes del G7 si para la foto grupal mejor “mostramos los torsos”.

Este jueves llegó la respuesta de Putin. Durante su visita a Turkmenistán, el mandatario ruso dijo a la prensa: “Solo quiero recordar los acontecimientos de la historia reciente, cuando Margaret Thatcher decidió lanzar operaciones militares contra Argentina por las islas Malvinas. Entonces, una mujer tomó la decisión de lanzar una acción militar”.

Por ello, dijo, la referencia de Johnson sobre la guerra en Ucrania, que Putin califica de operación militar especial, “no es del todo precisa”.

El líder ruso criticó la decisión de Reino Unido, hace 40 años, de responder militarmente al desembarco argentino en las islas cuya soberanía está en disputa.

“¿Dónde están las Islas Malvinas y dónde está Reino Unido?”, preguntó Putin. “Las acciones de Thatcher fueron dictadas nada menos que por ambiciones imperiales y [un deseo de] confirmar su estatus imperial”.

