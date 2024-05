San José. – La crisis migratoria en las fronteras de México con Estados Unidos y Guatemala se agravaría este mes por un pacto de mayor conectividad aérea entre Cuba, Venezuela y Nicaragua—socios con rango de “hermandad” del gobierno mexicano—para facilitar el ingreso de migrantes irregulares venezolanos, cubanos y de otros países a Managua y permitirles viajar al norte de América.

El acuerdo empezó a ser ejecutado el domingo anterior con la apertura de un vuelo directo de Caracas a Managua de la aerolínea gubernamental venezolana Conviasa y con una frecuencia de martes y domingos y con paso por La Habana, según los itinerarios de esa empresa.

El enlace servirá a los migrantes irregulares venezolanos y de otras naciones para eludir el Tapón del Darién y acortar el trayecto hacia EU, porque podrán viajar por tierra de suelo nicaragüense en tránsito obligado por Honduras, Guatemala y México.

El convenio ampliará un acuerdo de 2018 de los regímenes de los presidentes izquierdistas de Cuba, Miguel Díaz—Canel, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, que están entre los principales aliados políticos regionales de México.

El también izquierdista presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, albergó en octubre de 2023 una cita con Díaz—Canel y Maduro, entre otros gobernantes, y anunció que se acordó recurrir a la “ayuda mutua” para enfrentar el problema migratorio. La cita eludió evaluar la práctica masiva que Cuba, Venezuela y Nicaragua iniciaron 23 meses antes para el tránsito aéreo de migrantes irregulares por esos países hacia México y EU.

“Ortega está traficando personas, con ánimo de confrontación. Afectará a Centroamérica y particularmente a México y Guatemala”, advirtió la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), de Costa Rica.

“Aún no se siente el efecto, pero lo tendrá. Los vuelos directos de Venezuela a Nicaragua buscan evitar la prohibición de EU a ciertas aerolíneas. Están pensados no solo en función de cubanos y venezolanos, sino de africanos y asiáticos. Esto generará presión sobre Centroamérica y México, no solo sobre Nicaragua o Venezuela”, dijo Cuadra a EL UNIVERSAL.

Al aducir que este negocio “genera un lucro privado enorme”, aseveró que en Centroamérica y México “pasa desapercibido el efecto que esto les provocará pronto. Habrá un tapón: mucha gente no entrará a EU y quedará en México, Guatemala o en el camino”.

“Honduras reportó este año el incremento significativo en miles de africanos que se quedan en Honduras: sencillamente no tienen capacidad de seguir a EU”, confirmó.

El vuelo de ida y vuelta del domingo reforzó la conexión aérea regional de Conviasa, que a partir de 2021 comenzó a cubrir la ruta Caracas—La Habana—Managua y que está operando lunes, martes miércoles, jueves, viernes y sábado, informó la aerolínea.

Con la cobertura que se inició el domingo, en los siete días de la semana habrá enlace entre las tres capitales.

Nicaragua flexibilizó desde 2021 la visa para los cubanos y la semana pasada aprobó eliminarla para los angolanos, por lo que tampoco se descartó que aflojará los requisitos para otorgarla a los venezolanos.

Al amparo del floreciente negocio, Nicaragua emergió de 2021 a 2023 como base aérea para recibir gran cantidad de vuelos —chárter y regulares— de Europa y América Latina y el Caribe con numerosos migrantes cubanos, haitianos, africanos y asiáticos sin visas que lograron así esquivar el Tapón para usar a Managua como escala de su travesía terrestre por Centroamérica a México y EU.

Los vuelos diarios de Conviasa en ida y vuelta entre Caracas y La Habana permitieron el tránsito de migrantes irregulares venezolanos y de otras nacionalidades, en escala a Managua.

El enlace entre Cuba y Nicaragua aumentó el flujo de migrantes irregulares cubanos a Managua, para eludir el Tapón, peligrosa selva del oriente de Panamá y del occidente de Colombia. Con sus riesgos naturales, el Darién se convirtió desde al menos en los últimos 10 años en trampa mortal y base del crimen organizado para centenares de miles de americanos, africanos y asiáticos que migraron del sur al norte de América.

Con el trecho de Caracas a Managua, y cubierto ya el tramo de La Habana, Nicaragua se afianzó como creciente y masivo trampolín de migrantes irregulares a México y EU.

El movimiento con Managua como epicentro llevó al gobierno estadounidense, en noviembre de 2023 y en febrero y marzo de 2024, a sancionar a propietarios, ejecutivos, directivos y jerarcas de las aerolíneas y de otras autoridades involucradas en la cadena asentada en la capital nicaragüense.

Por sus hondas crisis internas, Cuba, Venezuela y Nicaragua se consolidaron en el siglo XXI como fuentes de un éxodo al exterior, ignoraron repetidamente las amenazas de EU, rechazaron criminalizar la migración irregular y alegaron promover una “gobernanza migratoria efectiva” y una migración “responsable, segura, ordenada y regular”.

Ninguna fuente oficial de Nicaragua, Cuba y Venezuela se refirió al impacto que el inicio de las comunicaciones aéreas entre Caracas y Managua tendrá en el fenómeno migratorio continental.

América se hundió en 2023 en la más grave crisis migratoria de su historia, con viajeros sin visa oriundos de América Latina y el Caribe, Asia y África que buscaron entrar a EU desde México y atiborraron las fronteras mexicano-estadounidenses.

EU reportó que de octubre de 2023 a marzo de 2024 retuvo a un millón 733 mil 496 personas en todos sus pasos migratorios, frente a 3 millones 201 mil 144 de octubre de 2022 a septiembre de 2023. En los seis meses del actual periodo se superó el total (un millón 547 mil 866) del primer semestre del anterior.

EU informó que, en sus fronteras con México, detuvo a un millón 340 mil 801 en la etapa vigente y sobrepasó el total (un millón 226 mil 254) del primer semestre de la previa (octubre 2022-marzo 2023).