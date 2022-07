Condados de Texas declaran emergencia por “invasión de migrantes”

Funcionarios de varios condados de Texas a lo largo de la frontera sur anunciaron este martes una serie de declaraciones de emergencia ante lo que llamaron “invasión” de migrantes indocumentados.

Jueces de los condados pidieron al gobernador de Texas, Greg Abbott, que dedique más recursos para hacer frente a la actividad de los inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México y para abordar los problemas de delincuencia y de calidad de vida resultantes a los que se enfrentan las ciudades fronterizas, informó la cadena Fox News.

En sus declaraciones, los funcionarios hablan de un estado de “invasión” de indocumentados que llegan a las comunidades y advierten que las autoridades locales tienen pocos o ningún recurso para responder. Acusaron al gobierno del presidente Joe Biden de no hacer nada frente al problema.

“Estamos siendo invadidos. Los hechos están ahí”, dijo el juez del condado de Kinney, Tully Shahan, en una conferencia de prensa en Brackettville, Texas, que retomaron medios como The New York Post. “Esto es real. Queremos que Estados Unidos sepa que esto es real. Estados Unidos no sabe lo que está pasando aquí”.

Funcionarios del condado de Kinney, Goliad, Terrell y Uvalde criticaron a la administración del presidente Joe Biden por lo que llamaron su “política de fronteras abierta”.

Cada uno de los funcionarios compartió historias de cómo sus comunidades están siendo inundadas por los inmigrantes, ya que los seres humanos y las drogas son contrabandeados a través de sus pequeñas ciudades sobre una base diaria.

El número de encuentros con inmigrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México volvió a hacer historia en mayo, alcanzando la asombrosa cifra de 239 mil 416 encuentros, según las últimas estadísticas mensuales disponibles de la Patrulla de Aduanas y Fronteras.

“La administración Biden no hará nada al respecto. Podrían detener esto en esta hora. Podrían detenerlo ahora. No tienen las agallas”, insistió Shahan.

En una declaración a Fox News Digital, la secretaria de prensa de Abbott, Renae Eze, dijo que “todas las estrategias están vigentes; Texas continúa intensificando esfuerzos en ausencia del gobierno federal”.

Explicó que “mientras el presidente Biden ignora la creciente crisis humanitaria, y los miembros del Congreso visitan la frontera para tomarse la foto y luego regresan a Washington para no hacer nada, Texas ha desplegado miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas y tropas del Departamento de Seguridad Pública y ha gastado más de 4 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes de Texas para asegurar nuestra frontera, incluyendo la construcción de nuestro propio muro fronterizo, la erección de barreras estratégicas y el envío de importantes recursos para ayudar a nuestros socios locales, como se mencionó repetidamente en la conferencia de prensa de Brackettville”, dijo Eze en el comunicado.

“Esto ha dado lugar a más de 274 mil aprehensiones de migrantes, más de 16 mil 900 detenciones de delincuentes, incluidos contrabandistas y traficantes de personas, más de 22 mil devoluciones y millones de dosis letales de fentanilo incautadas”.

Denunció que “ya es hora de que el presidente Biden -y ambos partidos en el Congreso- hagan su trabajo y aseguren nuestra frontera sur. A medida que los desafíos en la frontera siguen aumentando, Texas seguirá tomando medidas adicionales sin precedentes para hacer frente a esos desafíos causados por la administración Biden”.

Algunos de los funcionarios que acusaron “invasión” alegaron que la inmigración irregular sin precedentes ha provocado daños a la propiedad, robo de vehículos, violencia con armas de fuego y otros problemas derivados de los migrantes que cruzan a sus condados, muchos de los cuales están desolados y tienen escasa población.

“En mi comunidad, tenemos menos de mil residentes. El millar de residentes vive cada día con miedo a la invasión”, dijo Dale Lynn Carruthers, juez del condado de Terrell, citada por Fox News. "Hacemos lo mejor que podemos con un personal limitado”, añadió.

Otros hablaron de los migrantes que cruzan por los recintos escolares y que, señalaron, ponen en peligro sus vidas al tratar de huir de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de las autoridades locales y estatales.

Ken Cuccinelli, ex ubsecretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, dijo previamente a Fox News Digital que el movimiento de los condados de Texas era significativo y que ahora debería poner más presión sobre Abbott para que haga la declaración él mismo.

“La clave aquí es que tienes el primer fallo legal de que la situación de la frontera sur es una invasión”, dijo. “Eso es obviamente muy significativo y va a poner -como debería- una enorme presión sobre el gobernador Abbott para que adopte él mismo esa posición y responda en consecuencia”.

Los demócratas acusan a Abbott de empeorar la situación en la frontera con sus restricciones y a los republicanos de provocar una situación lamentable al defender el Título 42, que permite la expulsión exprés de los solicitantes de asilo, bajo el argumento de la emergencia sanitaria que representa la pandemia de Covid-19.

En abril pasado, exfuncionarios del gobierno de Donald Trump pidieron a Abott declarar una “invasión” en la frontera con México y darle poderes a la Guardia Nacional y a la policía estatal para impedir el paso a migrantes.

El gobernador amenazó con declarar dicha invasión.

