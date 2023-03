Como un "ataque a nuestro país", califica Trump acusación en su contra por caso Stormy Daniels

El expresidente Donald Trump calificó la acusación en su contra por el presunto pago para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels como un “ataque a nuestro país”. Así lo señaló en declaraciones a ABC News, donde habló de una “persecución política”, y añadió: “Están tratando de impactar en unas elecciones”. Trump fue el primer aspirante republicano en lanzar su candidatura a las presidenciales de 2024.

En una declaración aparte, Trump se describió como una “persona completamente inocente” que se enfrenta a “un acto de interferencia electoral flagrante”.

Insistió en que la acusación no es más que una “cacería de brujas” que, advirtió, “se va a volver masivamente contra (el presidente) Joe Biden”.

“Nunca antes en la historia de nuestra nación esto ha ocurrido”, dijo el exmandatario, quien acusó al Partido Demócrata de Biden de “utilizar la justicia como arma para castigar a un oponente político”.

Sin embargo, aseguró que “nuestro movimiento, y nuestro partido —unidos y fuertes— derrotarán primero a [el fiscal del distrito de Manhattan] Alvin Bragg, y luego derrotaremos a Joe Biden, y vamos a echar a todos y cada uno de estos demócratas corruptos de sus cargos para que podamos ¡HACER A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”.

Los abogados de Trump emitieron un comunicado, donde afirman que “no cometió ningún delito. Lucharemos enérgicamente contra esta acusación política en los tribunales”.

Por su parte, el hijo de Trump, Donald Trump Jr, dijo en su podcast: "Esto es justicia armada en su peor momento".

Acusación contra Trump es propia de un país "comunista", dice Donald Trump Jr.

El hijo del expresidente Donald Trump criticó este jueves la decisión de un gran jurado de Nueva York de imputar a su padre, asegurando que se trata de un ejemplo de la "instrumentalización de la justicia" y es propio de un país "comunista".

"Recibí la noticia hace unos 10 o 15 minutos (…), es el tipo de mierda del nivel de un (país) comunista. Esto haría sonrojar a Mao, a Stalin o a Pol Pot", dijo Donald Trump hijo en una transmisión en vivo de su podcast “Triggered”, poco después de conocerse la imputación del exmandatario.

Trump Jr aseguró que los cargos, que aún no se conocen, se apoyan en "teorías legales débiles" y señaló que la investigación contra su padre es un ejemplo de la "instrumentalización de la justicia" en Estados Unidos con fines políticos.

Un mensaje similar dio Taylor Budowich, el portavoz del comité de acción política Make America Great Again (MAGA), que hace campaña a favor de Trump.

"Las élites políticas y quienes manejan el poder han instrumentalizado el gobierno para intentar detenerlo (a Trump). Van a fallar y él será reelegido de la manera más arrolladora en la historia de Estados Unidos", escribió Budowich en un comunicado.

El diario The New York Times, el primero en dar la noticia, señaló que la imputación se anunciará de manera oficial en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump aseguró que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.

